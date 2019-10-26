Украинцев заставят платить за товары и услуги через QR-коды и электронные переводы

В рамках реализуемой официальным Киевом широкомасштабной программы сокращения оборота наличных денег министерство экономического развития Украины (МЭР) подготовило постановление о введении единой системы электронной оплаты в сфере торговли и услуг.

Уже в начале 2020 года абсолютное большинство украинских частных предприятий и даже ряд государственных структур будут обязаны принимать финансовые средства в виде начислений с банковской карты или телефонного счета клиента. Исключение предусмотрено для торговцев на рынках и мелких предпринимателей. Нововведение уже вызвало панику и недоумение рядовых граждан по всей стране. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Пенсионерка из Чернигова Маргарита Николаевна устроила в отделении местной обслуживающей компании настоящий скандал. А все из-за того, что накануне представители специальной службы отрезали ее квартиру от электроэнергии. Как оказалось впоследствии, пожилая женщина не платила за указанную коммунальную услугу в течение двух месяцев, после чего электрики пошли на «радикальные меры».

«Я и рада бы заплатить, но не могу разобраться в новых правилах, — сказала Маргарита Николаевна в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — В квитанциях написано, что я обязана сначала самостоятельно позвонить в энергетическую фирму и в тональном режиме передать показания счетчика. А потом — набрать на клавиатуре банковские реквизиты компании и перечислить с пенсионной карточки нужную сумму. Какой может быть тональный режим и какие могут быть кнопки в моем дисковом телефоне, который мне поставили еще тридцать лет назад?».

Сказав это, пенсионерка, ранее преподававшая литературу в школе, нецензурно выругалась.

Подобное настроение до недавнего времени царило и в семье фермера из Сумской области Владимира Косых. Фирма, поставляющая Косых газ, предложила ему оплачивать полученное топливо по безналичному расчету. Дескать, так будет быстрее и дешевле.

«Мне прислали какие-то иероглифы, где содержатся все данные (речь идет о QR-коде. — Прим. ФАН), и потребовали, чтобы в дальнейшем я платил по этим «квадратикам» через кредитную карточку. Хорошо, что наша дочь, которая живет в Киеве, приехала и заплатила сама. Неужели теперь придется вызывать ее все время?», — изумляется глава семейства.

Возможно, придется. Как отмечено в соответствующем документе Минэкономразвития Украины, до января 2020-го года терминалы безналичной оплаты должны быть установлены и запущены в работу во всех торговых точках и предприятиях обслуживания на территории от Ужгорода до Мариуполя. В том случае, если в отдельно взятых магазинах не найдется техники для приема банковских карт (POS), представители этих организаций будут обязаны гарантировать прием оплаты по тому же QR-коду или в режиме онлайн.

«Таким образом Киев хочет «убить сразу двух зайцев»: резко сократить объем оборота наличных денег и продемонстрировать мировому сообществу свое намерение подвести систему торговли и услуг Украины под стандарты Запада, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Петр Юрковский. — Однако власти не учли главного — многие украинцы не доверяют новым технологиям и традиционно предпочитают расплачиваться наличными, откладывать наличные и получать наличные [средства]. Нет никаких сомнений, что подобное новшество от министерства в итоге потерпит фиаско».

Это мнение разделяют и другие эксперты.

«Абсолютное большинство молодых украинцев сегодня покидают родину в поисках достойного образа жизни, в стране остаются люди преимущественно старшего возраста, — констатирует социальный психолог Елена Мильто. — Осуществлять платежи электронным способом пенсионеры не в состоянии. К чему приведет такая государственная практика?».

Ответа на этот вопрос тот же официальный Киев пока не дает.

Тем временем чиновники МЭР объявили о намерении разработать очередное положение, обязывающее украинские аптеки, больницы, СТО и даже почту перейти на безналичную систему приема платежей.