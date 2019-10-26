Навальный променял стареющую супругу на эффектную блондинку

Москва, 26 октября. Скандально известный блогер Алексей Навальный обзавелся новой «фавориткой» — некая Кристина Каменская «за особые заслуги» сместила на посту его пресс-секретаря Киру Ярмыш, которая ранее почти везде сопровождала одиозного «оппозиционера». Об этом сообщил Telegram-канал «Лесонавал» со ссылкой на источник в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией».

Эффектная блондинка, по данным канала, теперь вместо Ярмыш записывает ролики о «кровавом режиме», которые Навальный размещает на своих ресурсах. При этом по самом ФБК прошли слухи, что скандальный основатель ФБК «не просто так» повысил Каменскую.

Девушка, как отмечает Nation News, своей привлекательности не скрывает, а, наоборот, активно выставляет напоказ в социальной сети Instagram. По весьма откровенным публикациям можно узнать, что Каменская любит красивое белье и путешествия в теплые края. Например, в Дубай, который давно имеет определенную репутацию.

«Незадолго до выхода в публичное поле Каменская «потерла» из своего Instagram все фото «одиночных» поездок в Дубай, которые свидетельствуют о том, что она подрабатывает эскортом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Примечательно, что в самом ФБК стремительный карьерный рост блондинки не все восприняли с радостью. К примеру, явно добра не желает новой «фаворитке» Навального юрист фонда Любовь Соболь. Очевидно, что одиозный блогер отвернулся от нее после того, как «оппозиционерка» слишком непредусмотрительно привлекала к себе внимание на фоне сентябрьских выборов в Москве.

Нельзя не заметить, что Каменская внешне весьма похожа на супругу Навального Юлию. Однако последняя явно уступает юной девушке — жена блогера, несмотря на все ее достоинства и образование, разменяла пятый десяток. Ее реакция на повышение Каменской пока неизвестна, однако вряд ли появление эффектной блондинки в жизни основателя ФБК наладит и без того напряженную атмосферу в семье «оппозиционера».

Ранее Александр Туровский — бывший волонтер штаба Навального — раскритиковал блогера за его слишком частые отъезды за рубеж. Он обратил внимание, что эти поездки уже неоднократно совпадали с обысками в штабах так называемого «Фонда борьбы с коррупцией». Экс-волонтер отметил, что у многих активистов, выступавших в поддержку Навального, — неприятности, вплоть до угрозы получения тюремного срока. Однако у самого основателя ФБК, по всей видимости, «все будет хорошо».