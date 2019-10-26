Лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» на этой неделе пополнился девятью публикациями

Эксперты и читатели Федерального агентства новостей продолжают формировать длинный список «Хороших новостей России» — конкурса, инициированного ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В еженедельный рейтинг на этой неделе вошли девять материалов, претендующих на звание лучших в пяти номинациях.

На неделе с 21 по 27 октября лонг-лист номинации «Наука и инновации» расширился за счет публикации «Ученые ТГУ модернизировали СВЧ-прибор для лечения обморожений», вышедшей на портале РИА Томск.

В длинный список номинации «Экономика страны или региона» отобрана публикация Германа Полтаева «В Воронеже на Придаченской дамбе построили спортивный город», которая вышла на портале «Горком 36».

Лонг-лист номинации «Спорт» на этой неделе дополнил материал Дмитрия Панова из «Городских новостей» (Красноярск) под названием ««Последние километры приходится идти на одном характере». Виктор ТУТЫНИН — о лыжном спорте, марафонах и врачебной карьере».

Претендентами на звание лучших в номинации «Общество и социальные проекты» стали публикация Максима Полюдова из «Газеты Кемерова» под заголовком «Кожа, в которой я живу: как работает кемеровский ожоговый центр», а также написанная Аленой Мороз «Рецензия на спектакль «Башлачев. Человек поющий», Большой театр кукол. Башлачев — это мы». Она вышла в сетевом издании Pluggedin.ru.

Но больше всего на этой неделе расширился лонг-лист номинации «Герои современности» — в него вошли сразу четыре публикации. Во-первых, статья Татьяны Козарь из «Муравленко Медиа» (ЯНАО) под названием «Тепло родного города…». Во-вторых, материал «В Башкирии ветеран чеченской войны спас на пожаре женщину», написанный Анфисой Аитовой для «Туймазинского вестника-Туймазы хэбэрлэре». В-третьих, статья «Игорь Осянин: «Душой отдыхаю, общаясь с детьми»», написанная Минлегуль Шайдуллиной для газеты «Волжская новь» (село Верхний Услон, Татарстан). И, наконец, публикация Андрея Соловьева из «Лезги газет» (Дагестан) под названием «Ополченцам поселка Бавтугай вручили памятные юбилейные медали».

Напомним, в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.