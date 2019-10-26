«Демократия» стала ширмой США для контрабанды нефти из оккупированных курдами районов САР

Москва, 26 октября. США в разных странах мира, прикрывая свои действия «защитой демократических ценностей» и «обеспечением торжества международного права», на самом деле преследуют материальный интерес. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя предоставленные Минобороны РФ доказательства того, что американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии.

Ранее оборонное ведомство России опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. На кадрах запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной военнослужащих США. По информации Москвы, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

При этом накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на местах нефтяных месторождений, расположенных на востоке Сирии. Контроль над нефтяными полями в этом регионе арабской республики Штаты получили благодаря курдским боевикам.

Клинцевич отметил, что декларируемые Штатами «защита демократических ценностей» и «обеспечение торжества норм международного права» нужны Вашингтону всего лишь для отвода глаз — это своего рода прикрытие действий США в других странах. В этот раз американская «демократия» стала ширмой США для контрабанды нефти из оккупированных курдами районов Сирии.

«На самом деле во главу угла поставлен материальный интерес, грубо говоря, бабло. Так было и в 60-70-х годах прошлого века во Вьетнаме, и в начале этого века в Ираке. Так происходит и сейчас в Сирии. Ничего не меняется», — отметил сенатор.

Напомним, в 2017 году курдские вооруженные формирования, которых поддерживают США, под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. При этом террористы из курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) заняли традиционные области проживания арабов-суннитов. Боевики пытались навязать свои порядки и свои условия местному населению и притесняли жителей региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.