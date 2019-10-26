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Частный легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

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Частный легкомоторный самолет пропал в Пермском крае

Пермь, 26 октября. Частный самолет вылетел из деревни Нижнее Городище и пропал в Пермском крае, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 26 октября. Очевидцы сообщили в региональное управление МВД, что видели пролетающий низко над землей легкомоторный самолет, пишут Nation News.

Информация об аварии пока не подтвердилась. О количестве пассажиров на борту самолета не сообщается.

Известно, что частные самолеты не отслеживаются по радару. Федеральное агентство новостей следит за развитием событий.

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