Зеленский прибыл на позиции националистов в районе разведения сил в Донбассе

Киев, 26 октября. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции националистов, расположенные в районе участка отвода сил в Донбассе. Видео с места событий радикалы опубликовали в социальных сетях.

Во время визита Зеленский рассказал о процессе разведения сил у линии соприкосновения в Донбассе.

«Там делают чай уже, садитесь, пообщаемся», — сказал один из бойцов, обращаясь к президенту Украины.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

1 октября 2019 года в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились начать разведение сил у населенных пунктов Петровское и Золотое. Процесс должен был стартовать 9 октября. Представители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) неоднократно выпускали сигнальные ракеты, подтверждая свою готовность к отводу войск, однако ответа со стороны украинских силовиков не последовало, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев заблокировал разведение сил на двух пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы ДНР, в республике видят «различные инсинуации», которые долгое время использовались бывшим президентом Украины Петром Порошенко в Станице Луганской.