Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину​​​​​​​

. Пройти во второй тур шоу Голос на Первом канале было настолько неожиданно, что всё о чём я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шёл к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. . Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чьё творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день. . Всё что я могу испытывать к Сюткину это бесконечное уважение и любовь к его музыке. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. . Впредь буду внимательнее и все будет хорошо. Благодарю вас за поддержку! Болейте за меня и всех, кто поднимается на эту сцену! Всех люблю! . #даниилкоролев #голос8 #голос8сезон #первыйканал #валерийсюткин #командамеладзе

