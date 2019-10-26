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Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину​​​​​​​

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Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину​​​​​​​Москва, 26 октября. Участник вокального проекта «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину, потому что сильно переволновался. Об этом он рассказал своей странице в Instagram.

Напомним, уходя со сцены после выступления, Королев пожал руку всем наставникам шоу, кроме Валерия Сюткина​​​. На это обратили внимание пользователи Сети, в частности, видеохостинга YouTube, на котором был размещен соответствующий фрагмент из выпуска программы. 

Изначально многие восприняли этот случай как выражение неприязни Королева к певцу или обиду.

После бурной реакции зрителей Королев признался, что неумышленно проигнорировал инициативу рукопожатия певца. Конкурсант объяснил, что был слишком сильно взволнован, когда узнал, что прошел в следующий тур. Поэтому думал лишь о том, «как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам».

«И только после того, как об этом написали в Сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день», — объяснился исполнитель.

Он также добавил, что испытывает бесконечное уважение к Сюткину и любит его музыку. Мужчина пообещал, что впредь будет внимательнее, и выразил уверенность, что «все будет хорошо».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Пройти во второй тур шоу Голос на Первом канале было настолько неожиданно, что всё о чём я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шёл к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. . Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чьё творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день. . Всё что я могу испытывать к Сюткину это бесконечное уважение и любовь к его музыке. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. . Впредь буду внимательнее и все будет хорошо. Благодарю вас за поддержку! Болейте за меня и всех, кто поднимается на эту сцену! Всех люблю! . #даниилкоролев #голос8 #голос8сезон #первыйканал #валерийсюткин #командамеладзе

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Представитель Сюткина до момента появления комментария Королева рассказал, что сам Валерий на участника зла не держит и на эту ситуацию «отреагировал абсолютно спокойно». 

Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.

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Источник: Instagram.com
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