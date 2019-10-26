Попов обвинил выгнанного им из студии «60 минут» украинского эксперта в бескультурье

Москва, 26 октября. Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов обвинил украинского эксперта Вадима Трюхана, которого накануне выгнал из студии шоу, в бескультурье.

Так журналист прокомментировал заявление председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины», который в Facebook назвал передачу «60 минут» «реальным дурдомом», из которого ему «удалось вырваться».

Попов констатировал, что Трюхану не удалось интеллигентно ответить ему в социальных сетях.

«Рогуль в Трюхане давно заместил дипломата», — написал ведущий в микроблоге Twitter.

Полная версия Трюхангейта. Вадим 2% решил было мне ответить интеллигентно в соцсетях, но не смог. Рогуль в Трюхане давно заместил «дипломата». pic.twitter.com/qGtztrklPL — Evgeny Popov (@POPOVRTR) 26 октября 2019 г.

Напомним, темой выпуска программы «60 минут», в ходе которого разгорелся конфликт, стала гражданская война на Украине. Во время дискуссии гость студии нелестно отозвался о ведущем программы. Попов попросил объяснить обвинения в свой адрес, однако Трюхан не отреагировал, а затем потребовал его не перебивать.

Телеведущий не оставил выпад в свой адрес без ответа и несколько раз настоятельно призвал эксперты покинуть студию. Впоследствии Попов констатировал, что украинского гостя программы должны были «отрезвить» еще выборы в Верховную раду, на которых за Трюхана проголосовали всего 2% жителей Харькова.

Сам же Трюхан объявил в Facebook, что давно задумывался об уходе из программы, все «решилось само собой». Он заявил, что никогда еще не был так рад вернуться в Киев.