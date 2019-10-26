Сюткин объяснил, почему участник шоу «Голос» не пожал ему руку

Москва, 26 октября. Российский певец, наставник шоу «Голос» Валерий Сюткин признался, что не держит обиду на участника телешоу Даниила Королева, который не пожал ему руку.

Исполнитель рассказал, что не помнит этого эпизода на шоу. Сюткин призвал не цепляться к участнику. Певец объяснил, что казус может быть связан с обычным волнением участника.

«Я бы не сгущал краски <…> Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — приводит слова Сюткина «Газета.ру».

Инцидент произошел после выступления Королева на шоу «Голос». Во время выступления к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина. Исполнитель выбрал команду Константина Меладзе. Королев поблагодарил Полину Гагарину и Сергея Шнурова, но проигнорировал Сюткина. На это обратили внимание пользователи Сети.

Ранее недоразумение, вызвавшее бурную реакцию в Сети, прокомментировал звукорежиссер и представитель Сюткина Александр Шоболов. Он рассказал, что Сюткин абсолютно спокойно отреагировал на инцидент с рукопожатием, который произошел на шоу Первого канала «Голос», пишет телеканал «360».