Сирия, 26 октября. В Ракке курдские боевики SDF подорвали автомобиль армии Турции - пострадало два человека. В Латакии джихадисты «Тахрир аш-Шам» уничтожили два танка САА. В Ракке турецкая армия развернула полевой госпиталь. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на северо-востоке Латакии якобы уничтожили два танка САА и убили около 15 военнослужащих, арестовала в Алеппо журналиста.

Курдские вооруженные группировки: напали на протурецких ополченцев на севере Хасаки, в Ракке установили мину на пути следования бронетранспортера ВС Турции.

ВС Турции и союзные силы: потеряли два человека на севере Ракки, в Тель-Абъяде совместно с сотрудниками гуманитарной организации разместили мобильный военно-полевой госпиталь.

Провинция Латакия

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» заявили об уничтожении танка Сирийской арабской армии (САА) на фронте у города Кабана, как передает агентство Aleppo AMC. В ответ подразделения правительственной армии открыли огонь по опорным пунктам джихадистов. Позднее подконтрольное альянсу издание «Абаа» выпустило второе заявление об уничтожении еще одного танка под Кабаной. Приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции» медиаактивисты сообщают о гибели в ходе контратаки джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ по меньшей мере пятнадцати военнослужащих САА, как передает медиаресурс Step News. Официальные СМИ, однако, пока что не подтверждают информации о потерях армии на северо-востоке провинции.

Провинция Алеппо

Сирийская армия нанесла прямой удар из тяжелой артиллерии по укрытиям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Халма аль-Хамир в ответ на провокацию со стороны боевиков, как сообщает агентство Step News. По информации Twitter-канала Son Kale Turkiye 2, в районе поселка Такада на юге провинции ВКС РФ сбросили бомбы на укрепления и склады радикалов.

«Тахрир аш-Шам» арестовала трех человек на контрольно-пропускном у города Дейр-Балад, как передает агентство Baladi News. Причина ареста не называется. Согласно местным источникам, один из арестованных - медиаактивист Ясир аль-Тараф, директор медиа-службы «Аль-Амин» в Идлибе. Двое других задержанных - его друзья, Муханнад аль-Дани и Хамуд Аднан аль-Дани, которые сопровождали его в поездке. Пока дальнейшая судьба арестованных остается неизвестной.

Провинция Идлиб

Источники, приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции», сообщают, что боевики обмениваются ударами с сирийской армией в предместьях городов Кафр-Саджна, Маарет-Хурма, Шейх-Мустафа и у деревни Маарзита. По информации портала Aleppo AMC, сирийские военнослужащие также обстреливают укрытия джихадистов из артиллерии в районе поселка Джанадия, Хазарин и у города Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

Отмечаются отдельные стычки курдских радикалов «Демократических сил Сирии» с протурецким ополчением к западу от города Тель-Абъяд, как передает источник в сети Twitter (@4rjln). Местные источники передают, что в поселке Абу-Харцех автомобиль с военнослужащими турецкой армии наехал на противотанковую мину, установленную курдскими боевиками ранее. В результате детонации была уничтожена машина, два человека из экипажа скончались на месте. У поселка Бакар были застрелены два военнослужащих турецкой армии неподалеку от города Айн-Исса, как передает новостное агентство ANHA.

Сотрудники турецкой некоммерческой гуманитарной организации с поддержкой военнослужащих построили в Тель-Абъяде временный полевой госпиталь, где турецкие врачи принимают местное население, как сообщает через свою официальную страницу в сети Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Провинция Хасака

Силы сирийской армии заняли поселки Аль-Ксамия и деревни Рашидия, Аль-Джавадия и Азизия, расположенные вдоль трассы, связывающей города Тель-Тамр и Рас-аль-Айн, как передает источник в сети Twitter (@watanisy). По данным медиаресурс Alk Habour, сирийская армия перебросила дополнительное подкрепление к деревне Умм-аль-Каф.

Близ поселка Тель-Амирия к югу от Рас-аль-Айна произошло очередное столкновение между отрядами курдских радикалов «Демократических сил Сирии» и протурецким ополчением. Стороны обменялись ударами из артиллерии, как сообщает источник в Twitter Huseyin Bozan.

Начальник генерального штаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что 150-часовой срок, выделенный курдским вооруженным бандформированиям для отвода своих отрядов из зоны безопасности, истекает в 18.00 29 октября. Турецкая разведка пристально следит за передвижениями курдских боевиков на севере страны.