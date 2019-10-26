Донбасс сегодня: силы ООС несут потери, мирные жители охотятся на бойцов ВСУ

Донбасс, 26 октября. Артиллерия бьет по ДНР, под Донецком ранен человек. Националисты готовятся погрузить Донбасс в экологическое бедствие. Мирные жители оставляют бойцам ВСУ смертельные закладки в своих домах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Подразделения так называемых Объединенных сил Украины осуществили по территории Донецкой Народной Республики 23 обстрела из различных видов вооружения. Как информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, в результате обстрела поселка Минеральное ранение осколками мины получил мужчина 1969 года рождения. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, он доставлен в больницу Ясиноватой. На мариупольском и горловском направлениях использовались 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие. На донецком направлении обороны Вооруженные силы Украины стреляли из тяжелой 122-мм артиллерии.

Радикалы планируют провокации на химобъектах Донецкой области

Спикер Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин на брифинге по итогам недели отметил, что политические оппоненты президента Украины Владимира Зеленского во главе со своим лидером — экс-президентом Петром Порошенко — постепенно раскачивают и без того сложную обстановку на Украине.

В связи с этим активизируются националистически настроенные слои населения, которых склоняют к проведению митингов и силовых акций в стране. По информации источников дончан, в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях праворадикальные организации «Правый сектор»1, «СИЧ» и «Трезуб» (запрещены в РФ) проводят тренировки активистов в специализированных лагерях. Около 1000 вооруженных людей тренируются под руководством «ветеранов АТО» и сотрудников иностранных организаций.

Однако, как добавляет Басурин, на этом националисты останавливаться не собираются. Народная милиция ДНР располагает информацией о готовящихся провокациях на химических производствах Донбасса. Террористический акт на одном из них может стать началом к активизации наступательных боевых действий украинских силовиков. Так, с целью подготовки к такому террористическому действию несколько групп украинских силовиков в количестве 40 человек проходят подготовку под руководством специалистов 8-го отдельного полка спецназа Сил спецопераций.

В качестве объектов, подходящих для проведения теракта, радикалы рассматривают Авдеевский коксохимический завод и Дзержинский фенольный завод. Утечка химических веществ из хранилищ неизбежно приведет к экологической катастрофе в Донбассе. Один из вариантов катастрофы — подрыв дамб шламонакопителей фенольного завода между поселками Новогородское и Артемово города Дзержинска, где ограждающие строения уже находятся в аварийном состоянии. Террористов не пугает, что окружающая территория может стать непригодной для проживания людей на целые десятилетия.

Украинская ОТГ «Север» за неделю понесла ощутимые потери

Информацию о потерях на одном из участков, где дислоцируется украинская армия, озвучил представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. Три самоубийства бойцов и пять ранений, произошедших после распития спиртных напитков, зафиксировано среди военнослужащих частей и соединений, входящих в оперативно-тактическую группировку войск «Север» (ОТГ).

Значительный некомплект военнослужащих вызывает нежелание имеющихся солдат продлевать контракты. Только за полгода службу отказались проходить около 400 военнослужащих ОТГ, добавил Осадчий. По-прежнему военные жалуются на излишнюю нагрузку, отсутствие элементарных бытовых условий, систему денежных штрафов и пренебрежительное отношение руководства, уточнил он.

Боец ВСУ погиб во время мародерства

В районе села Новоселовка Донецкой области группа военнослужащих вновь прибывшей в зону ООС 128-й бригады ВСУ занималась мародерством, разбирая хозпостройку во дворе частного дома. Во время работ сработало неизвестное взрывное устройство и один боец погиб во время взрыва. Труп погибшего обнаружил местный житель.

Военная полиция проводит расследование, сообщил представитель дончан полковник Эдуард Басурин. Он также отметил, что ранее в указанном районе дислоцировалась 35-я бригада украинских морпехов, которая славилась своими кражами и мародерством. Видимо, солдаты из 128-й бригады продолжили красть у местных жителей то, что еще осталось после предшественников.

Что касается гибели военнослужащего 128-й бригады, то наиболее вероятной представляется версия о том, что сами хозяева домов оставляют «защитникам» смертельные заряды. Таких случаев достаточно много, когда люди выезжают с насиженных мест под давлением вояк ВСУ и, понимая, что их имущество будет разграблено, оставляют «подарки». А взрывчатки и других боеприпасов в Донбассе достаточно «благодаря» «освободителям».

1 Организация запрещена на территории РФ.