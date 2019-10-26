Заворотнюк незадолго до болезни поблагодарила судьбу за Чернышева

Москва, 26 октября. Актриса Анастасия Заворотнюк за полгода до своей болезни поблагодарила судьбу за то, что в ее жизни есть Петр Чернышев. Артистка вместе с фигуристом уже 11 лет.

Заворотнюк в интервью говорила, что за Чернышевым чувствует себя как за каменной стеной. Сейчас, когда она борется с серьезной болезнью, ей нужна большая поддержка.

Хореограф Чернышев, который ставил шоу для проекта «Танцы на льду», вскружил голову Заворотнюк. У нее был роман с актером Сергеем Жигуновым, а Петр в это время не имел отношений.

Актриса выбрала молодого красавца, с которым они поженились уже через год после знакомства. А позднее Заворотнюк и Чернышев обвенчались в Крыму.

В 2019 году в годовщину венчания родные пары опубликовали в соцсетях трогательные слова.

«Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует», — пишет «Телепрограмма».

В поздравлении также указывалось, что настоящая любовь способна творить чудеса. Касается ли это здоровья Заворотнюк, сказать сложно.

Актриса неоднократно признавалась, что благодарна своему мужу за его терпение и понимание. Она объясняла их крепкий союз полной противоположностью. Заворотнюк, по ее собственным словам, импульсивная, а Чернышев — спокойный и рассудительный, способный удержать ее от поспешных поступков.

15 октября родственники Заворотнюк подтвердили информацию о том, что она борется с болезнью. Однако они не уточнили, с каким именно заболеванием. По данным СМИ, у актрисы может быть рак мозга.