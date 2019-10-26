США вернули колонну военных на помощь курдским террористам в Сирии

Дамаск, 26 октября. США вернули на северо-восток Сирии колонну своих военнослужащих, чтобы помочь террористическим формированиям курдов. Американские военные вошли в провинцию Хасака через незаконный пограничный переход аль-Валид, расположенный на границе САР с Ираком.

«В ее составе (в составе колонны США. – Прим.ред.) десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты», — сообщил телеканал Syria TV.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции в Сирии.

Напомним, международная коалиция во главе с США незаконно, без согласия Дамаска, действовала на территории Сирии с 2014 года. Вашингтон принял решение о выводе своего военного контингента с северо-востока арабской республики в преддверии турецкой антитеррористической операции «Источник мира» в регионе. Действия Анкары были направлены на освобождение приграничной зоны от вооруженных курдских формирований, которые действовали при поддержке США, и которых Турция считает связанными с призанной террористической в стране Рабочей партией Курдистана. В результате американские военные оставили большую часть баз в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка и передислоцировались в Ирак.