Запертые в фуре мигранты в Британии отправляли родственникам SMS перед смертью

Лондон, 26 октября. Погибшие в грузовике 39 мигрантов в британском графстве Эссекс перед смертью пытались связаться с родственниками и писали им SMS.

Среди погибших могло быть около десяти граждан Вьетнама. Родственники девушки, чье тело было обнаружено в грузовике, получили от нее страшное SMS.

«Прости, мама, мой путь за границу не удался. Я очень люблю тебя и папу! Я умираю, потому что не могу дышать», — говорилось в сообщении.

Сообщение было отправлено за час до прибытия фуры в британский Пурфлит, сообщает Sputnik.

Грузовик с телами 39 мигрантов был обнаружен 23 октября на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии. По предварительным данным, фура прибыла из Болгарии. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

Накануне британские правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве 39 мигрантов. В причастности к массовому убийству подозреваются мужчина и женщина в возрасте 38 лет. Помимо этого паре инкриминируют участие в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу.