Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Запертые в фуре мигранты в Британии отправляли родственникам SMS перед смертью

82
0 Оставить комментарий

Запертые в фуре мигранты в Британии отправляли родственникам SMS перед смертью

Лондон, 26 октября. Погибшие в грузовике 39 мигрантов в британском графстве Эссекс перед смертью пытались связаться с родственниками и писали им SMS.  

Среди погибших могло быть около десяти граждан Вьетнама. Родственники девушки, чье тело было обнаружено в грузовике, получили от нее страшное SMS.

«Прости, мама, мой путь за границу не удался. Я очень люблю тебя и папу! Я умираю, потому что не могу дышать», — говорилось в сообщении.

Сообщение было отправлено за час до прибытия фуры в британский Пурфлит, сообщает Sputnik.

Грузовик с телами 39 мигрантов был обнаружен 23 октября на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии. По предварительным данным, фура прибыла из Болгарии. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «360».

Накануне британские правоохранители задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве 39 мигрантов. В причастности к массовому убийству подозреваются мужчина и женщина в возрасте 38 лет. Помимо этого паре инкриминируют участие в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров