Суд признал законным взыскание с родных Фриске более 21 млн рублей в пользу «Русфонда»

Москва, 26 октября. Мосгорсуд признал законным решение взыскать с родных известной исполнительницы Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей в пользу благотворительной организации «Русфонд». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд вынес решение об отказе в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, принятого в 2017 году по исковому заявлению благотворительного фонда «Русфонд» к Владимиру и Ольге Фриске», — говорится в сообщении.

Организация обратилась в суд с иском к родственникам умершей артистки, в том числе к ее четырехлетнему сыну Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева, с требованием дать отчет о том, куда были израсходованы 21,6 миллиона рублей, выданные семье Фриске. Денежные средства собрали поклонники исполнительницы — акция помощи тяжелобольной певице стартовала в январе 2014 года после программы Андрея Малахова «Пусть говорят».

В «Русфонде» объяснили, что родные Фриске активно участвовали в сборе средств на ее лечение, однако после смерти певицы отказались предоставить документы, которые подтверждали бы расходование денег на оплату медицинских услуг.

В начале августа представитель благотворительной организации сообщил, что все средства в рамках исполнения иска были получены.

Напомним, проблемы со здоровьем у Фриске начались несколько лет назад. Певица родила сына, позднее врачи диагностировали у солистки группы «Блестящие» рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Ранее СМИ сообщили, что Шепелев, с которым у Фриске был роман, нашел мачеху для их общего сына. По данным журналистов, телеведущий уже год состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.