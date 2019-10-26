Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Пострадавших в страшном ДТП на Алтае доставили вертолетом в Барнаул

739
0 Оставить комментарий

Пострадавших в страшном ДТП на Алтае доставили вертолетом в Барнаул

Барнаул, 26 октября.  Двух человек, пострадавших в ДТП на трассе в Алтайском крае, медицинским вертолетом доставили в Барнаул.

Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре трассы А-322. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Nissan, в транспортных средствах находились 15 человек.

Двух пострадавших из Топчихинской ЦРБ эвакуировали в краевую больницу. Из калманской больницы пациентку перевезли на машине.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. 

Ранее сообщалось, что в Калужском районе произошло ДТП, при котором столкнулись две легковушки и грузовик. Жертвами аварии стали четыре человека.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров