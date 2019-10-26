Пострадавших в страшном ДТП на Алтае доставили вертолетом в Барнаул

Барнаул, 26 октября. Двух человек, пострадавших в ДТП на трассе в Алтайском крае, медицинским вертолетом доставили в Барнаул.

Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре трассы А-322. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и Nissan, в транспортных средствах находились 15 человек.

Двух пострадавших из Топчихинской ЦРБ эвакуировали в краевую больницу. Из калманской больницы пациентку перевезли на машине.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Калужском районе произошло ДТП, при котором столкнулись две легковушки и грузовик. Жертвами аварии стали четыре человека.