Психолог объяснила, что толкает людей на измену

Москва, 26 октября. Измены происходят из-за неумения партнеров наладить отношения друг с другом, объяснила специалист медико-психологического центра индивидуальности, клинический психолог и психотерапевт Ирина Герчикова.

«Неумение налаживать отношения между мужчиной и женщиной ведет к свободным отношениям, в которых один из партнеров не намерен мириться с привычками и чувствами другого», — рассказала специалист в интервью «Слову и делу».

Психолог отметила, что любые отношения должны развиваться, поэтому принятие поведения своего партнера в этом контексте является одним из ключевых этапов совместной жизни.

В качестве примера непринятия партнера специалист привела ситуацию, когда мужчина ушел жить к матери из-за того, что его супруга никак не могла смириться с его привычкой разуваться не на коврике у входа. Систематические укоры со стороны женщины в этой ситуации привели мужчину к решению о переезде.

«Когда человек не принимает привычки своего партнера, тот начинает искать новые отношения, которые не будут его обременять, и где не нужно будет соблюдать правила другого человека», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что измена никогда не происходит «на пустом месте». Причина, которая толкает кого-то из партнеров на такой шаг, существует всегда. При этом, отметила специалист, спровоцировать ее могут не только претензии, но и угасшие чувства.

В случае, если измена второй половины вскрылась, психолог рекомендует не паниковать, а спокойно «оглянуться» и проанализировать отношения, чтобы понять, что могло спровоцировать эту неприятную ситуацию.

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