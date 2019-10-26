Психолог объяснил интерес россиян к трагическим историям Заворотнюк, Началовой и Фриске

Москва, 26 октября. Преподаватель психологии и консультант Григорий Никонов объяснил, почему россияне интересуются историей актрисы Анастасии Заворотнюк, а также судьбами покойных певиц Юлии Началовой и Жанны Фриске. По словам эксперта, людьми движет разная мотивация, но основной секрет заключается в том, что сопереживать гораздо проще, чем разделять радость.

«Сопереживание кому-то обеспечивается эмпатией, а это почти что организменная функция, тогда как сорадоваться сложнее, так как требует душевных усилий и великодушия. Поэтому следят за новостями об умирающих, а не о здравствующих», — пояснил Никонов.

Психолог отметил, что некоторым людям нравится занимать сострадающую позицию, то есть сверху вниз, по отношению к тем, кто раньше находился на более высокой ступени в обществе.

«Кто-то может радовать мысль, что я жив, а ты, несмотря на свое богатство и известность…» — рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Никонова, многие следят за новостями о звездах от скуки. Психолог уточнил, что сострадать публичным персонам всегда проще, поскольку о них поступает много информации. Существуют и люди, переживающие за популярных артистов совершенно искренне.

«Кто-то сострадает любимым знаменитостям, потому что «это люди моей молодости», и они правда им сострадают, и переживают за них, это совершенно добрый посыл», — сказал Никонов в комментарии радио «Комсомольская правда».

Напомним, в начале сентября СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк госпитализировали с отеком головного мозга. Как писала пресса, у звезды «Моей прекрасной няни» якобы нашли глиобластому — злокачественную опухоль мозга. Именно этот диагноз стал причиной смерти певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году. СМИ и различные эксперты регулярно сравнивают двух звезд. Например, некоторые сообщали, что и Фриске, и Заворотнюк прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Эта процедура якобы привела обеих артисток к раку мозга. Ранее сообщалось, что Заворотнюк предлагали лечиться тем же экспериментальным препаратом, что и Фриске, однако актриса отказалась от лекарства, передает телеканал «360».

Отметим, что родные звезды «Моей прекрасной няни» так и не дали никакого официального комментария по поводу ее диагноза. Из-за этого россияне начали подозревать, что семья Заворотнюк врет о ее болезни.

С трагической судьбой Жанны Фриске часто сравнивали и историю певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года. Оказалось, что артистка болела подагрой, красной волчанкой и сахарным диабетом. Незадолго до смерти Началова травмировала ногу, из-за чего у нее начала развиваться гангрена. Певицу госпитализировали, однако медикам не удалось спасти Началову — у нее началось заражение крови, которое и стало причиной смерти артистки, пишет Deita.ru.