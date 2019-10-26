Глава МИД Иордании призвал сохранить суверенитет Сирии

Баку, 26 октября. Сохранение суверенитета Сирии важно, в настоящий момент интересы внешних сил мешают благосостоянию местного населения, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

«Мы должны оказать поддержку сирийскому народу в борьбе с терроризмом, не забывая о роли этой страны на Ближнем Востоке», — выступил он с призывом на саммите Движения неприсоединения в Баку.

С 2011 года в Сирии длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

9 октября в приграничных районах страны началась антитеррористическая операция Турции под названием «Источник мира», направленная против курдских боевиков, сотрудничающих с членами ИГ1. Анкара намеревалась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Дело в том, что бандформирования курдов захватили восточный берег Евфрата и начали угнетать местное население — арабов-суннитов.

22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары.

После встречи глав двух стран министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.