Анкара следит за отводом курдских боевиков от границы Сирии и Турции

Анкара, 26 октября. Анкара следит за отводом вооруженных бандформирований курдов из приграничной зоны Турции и Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что меморандум России и Турции о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом.

«Срок, отведенный для вывода террористов из региона, истекает в 18.00 (время совпадает с московским. — Прим. ред.) 29 октября. Анкара внимательно следит за ситуацией. Мы заново оценим ее и примем необходимые меры», — цитирует слова Хулуси Акара Anadolu.

Глава Минобороны Турции в очередной раз опроверг сообщения о применении Анкарой запрещенных видов оружия в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Согласно одному из пунктов документа, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских отрядов от границы Сирии и Турции на 30 километров. Вывод боевиков должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября.

С 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Как заявлял Эрдоган, целью военных действий являлось уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдов-боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.