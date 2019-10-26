Почему архивы Мюллера не помогут демократам запустить импичмент Трампу

Федеральный судья в Вашингтоне одобрила запрос Палаты представителей Конгресса США, обязав Минюст предоставить юридическому комитету все материалы расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы. Однако политолог-американист Владимир Брутер уверен в бесперспективности стремления демократов объявить импичмент Дональду Трампу с помощью провального расследования Мюллера.

Решение судьи, которая, к слову, была назначена предыдущим президентом США Бараком Обамой, а следовательно — действует в интересах американской демократической элиты, должно быть исполнено до 30 октября. Юридическому комитету Палаты представителей необходимы архивы бывшего спецпрокурора США для расследования, целью которого является объявление импичмента Трампу.

Однако, по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, материалы Мюллера не помогут демократам достичь указанной цели. По словам политолога, они сами понимают, что у них не выйдет запустить процедуру импичмента с помощью провалившегося расследования Мюллера о мифическом вмешательстве России в выборы в США и связи Трампа с Кремлем. И дело даже не в том, что Мюллеру реально ничего не удалось доказать. Дело в том, что сами демократы знают, что не смогут объявить импичмент Трампу.

«Поэтому они просто пытаются сильно напрячь Трампа. А для этого подойдет любая бумажка. То есть сами по себе архивы Мюллера не особо ценны, ценно то, что их передадут юридическому комитету Палаты представителей. А дальше, как говорится, highly likely. Они могут найти запятую не в том месте и троллить Трампа с помощью нее больше, чем они бы это делали без архивов», — объяснил Владимир Брутер.

Он напомнил, что сам Мюллер был вынужден признать, что не смог найти доказательств вины Трампа, несмотря на уйму времени, сил и средств, потраченных на расследование. Но это не мешает демократам выискивать ту самую запятую, которой можно было бы упрекнуть действующего президента США. К слову, на это указывал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, с каким остервенением сейчас пытаются обвинять администрацию США в подпольных связях с Россией, как пытаются выискивать в этом причины для того, чтобы начать процесс импичмента Дональда Трампа, показывает, что, несмотря на отрицательные выводы, которые сделала комиссия Мюллера, демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже — вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 году», — констатировал глава МИД РФ в одном из недавних интервью.

По словам Владимира Брутера, то, что сейчас пытается провернуть юридический комитет Палаты представителей с помощью архивов Мюллера, будет носить сугубо политический, а не юридический характер.

«Не случайно сторонники Трампа в Конгрессе требуют от демократов, чтобы они составили юридический документ для импичмента, а не вели многочисленные допросы, руководствуясь политическими мотивами. Когда речь идет о политике, всегда можно в чем-то кого-то обвинить. А для юридических обвинений требуются реальные основания. Их нет. Поэтому демократы используют вот эти ножницы, говоря, что собираются объявить импичмент, и зная при этом, что этого не произойдет, потому что нет юридически обоснованных доказательств. Зато это заставляет нервничать Трампа и республиканцев. Это то, что нужно демократам сейчас», — полагает Брутер.

Американист подчеркнул, что надуманное вмешательство Москвы в выборы США активно используется демократами для внутриполитических разборок. Их представители не гнушаются голословно обвинять Москву в чем угодно. Но американским избирателям эта тема порядком надоела. Об этом, в частности, говорит низкий рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена, который начал строить свою предвыборную кампанию на противостоянии и угрозах российскому президенту Владимиру Путину, пытаясь добиться поддержки демократической элиты на праймериз, а не электората.