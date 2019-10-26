В Госдуме отреагировали на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Москва, 26 октября. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но при этом не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.

«Если отстаивать главные ценности ПАСЕ, то тогда, прежде всего, нужно исходить из приоритета прав человека. Если из него исходить, то среди важнейших прав — право на самоопределение граждан тех или иных территорий», — отреагировал Новиков.

Депутат подчеркнул, что Крым воссоединился с Россией на законных основаниях, путем демократических выборов.

Он уверен: украинские политики пойдут вразрез с мнением своего народа, если и дальше будут использовать крымский вопрос для создания проблем и будут стремиться поставить Россию в сложное положение в европейской организации.

«Потому что все, что раскалывает, вносит раздор между Россией и Украиной, — это никоим образом не отвечает интересам нашего, по сути, единого народа», — добавил депутат.

Ранее Разумков в ходе встречи с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич исключил компромисс в вопросе возвращения России в Парламентскую ассамблею, напоминает «Газета.ru». Председатель Верховной рады заявил, что Украина не готова идти на уступки «с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей».

Он также заверил, что созданная в организации группа «Балтик плюс» при участии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы и настроена отстаивать «базовые ценности» ПАСЕ. Стоит отметить, что именно эти страны единогласно выступили против России в голосовании за резолюцию, позволяющую РФ участвовать в июньской сессии ПАСЕ.

Российская делегация была лишена права голоса в организации в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав представителей РФ в организации, но ограничения оставались в силе. Москва приняла ответные меры и приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. 26 июня 2019 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации России в полном объеме.