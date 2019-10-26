Сирия стала жертвой международного грабежа США и курдских банд под предлогом «борьбы с ИГИЛ*»

Действия американских военных в Сирии являются «международным государственным бандитизмом» и не могут быть оправданы борьбой с террористической группировкой «Исламское государство1», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Планы президента Трампа и военного руководства США усилить оккупационную группировку войск в Заевфратье незаконны, и у России есть доказательства нелегальной добычи сирийской нефти под эгидой США.

Разоблачение от Минобороны

Генерал Конашенков жестко ответил на заявления министра обороны США Марка Эспера, который заявлял ранее, что Пентагон усиливает группировку войск на востоке Сирии танками и боевиками из «партнерских сил» (связанных с РПК курдских боевиков и террористов «Магавир ат-Тауры», собранных в зоне «Ат-Танфа») для «защиты от террористов ИГИЛ»1. Не существует никаких решений или резолюций международных органов, которые бы давали Штатам полномочия защищать чужую нефть.

«Абсолютно все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики залежи нефти и другие полезные ископаемые принадлежат не террористам ИГ1, и тем более не «американским защитникам от террористов ИГ», а исключительно Сирийской Арабской Республике, — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ. Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве, — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне ресурсов Сирии от самой Сирии и ее народа».

Космическая разведка Минобороны России представила доказательства незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты и подконтрольные им курдские бандформирования вели на крупнейших нефтяных полях в Сирии — «Аль-Омар», «Ат-Танак» и других, — с 2017 года.

На представленных снимках, сделанных в августе-сентябре 2019 года — многочисленные бензовозы, движущиеся между месторождениями в Заевфратье и нефтеперерабатывающими заводами в Иракском Курдистане. Конашенков подчеркнул: нефть отправлялась за границу под охраной американских военных. Объявив о выводе войск из Сирии, президент Дональд Трамп по «настоятельному совету» Пентагона согласился оставить в Заевфратье 200 человек американского спецназа — именно они, по всей видимости, и задействованы в охране нефтяных конвоев под прикрытием ВВС США.

«Международный государственный бандитизм»

Добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна, подчеркнул Конашенков, и осуществляется в обход всех американских санкций: оборудование поставлено ведущими западными корпорациями, нефть вывозится с помощью так называемой «автономной администрации восточной Сирии», созданной с помощью курдских боевиков, а «доходы от контрабанды поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США».

«То, чем сейчас занимается Вашингтон является, попросту говоря, — международный государственный бандитизм. Ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов, — объявил генерал Конашенков. За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «спящих ячеек ИГ» бесконечно».

Экономические преступления международного масштаба

Федеральное агентство новостей неоднократно писало о развернутом США с помощью курдских бандформирований массовом вывозе нефтяных ресурсов из Сирии. С 2017 года, когда подконтрольные США курдские бандформирования из северной Сирии заняли нефтяные месторождения в рамках договоренностей с ИГИЛ, продолжается активный вывоз нефти. Минобороны и арабские СМИ приводили подробные маршруты движения нефтевозов из Заевфратья на север, в зону оккупации. Основная цель Штатов — разрушить сирийскую экономику, изолировав ее от источников топлива и сырья.

Захваченные нефтяные промыслы, в развитие которых Дамаск вложил миллиарды долларов, попали в руки боевиков практически нетронутыми, что позволило сходу наладить вывоз нефти в обход американских санкций, а имитация «упорной борьбы» со «спящими ячейками» ИГИЛ силами курдских боевиков дала Пентагону повод раз за разом требовать от Дональда Трампа продлить «операцию против ИГИЛ» под прикрытием резолюции 2254 Совбеза ООН.

Связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана» боевики, получившие от США огромное количество вооружения и создавшие «Демократические силы Сирии», приняли самое активное участие в незаконном вывозе нефти. Параллельно боевики SDF попытались подчинить население на оккупированных территориях власти «военных советов», полностью разрушив существовавшие структуры управления.

Терроризм в отношении арабского населения, поддержка сепаратистов РПК и бесконечное противостояние с протурецкими силами вынудили в итоге Турцию начать военную операцию «Источник мира». Однако когда курдские боевики просто выпустили тысячи сторонников ИГИЛ из тюрем на своей территории, стало ясно — американцы готовы продолжать борьбу с ИГИЛ до бесконечности, как и указал Конашенков.

«Возрождение ИГИЛ» — фейковая угроза

Военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с ФАН назвал объяснения Пентагона не имеющими отношения к реальности.

«Американские заявления, я считаю, в большинстве своем — фейковые. Они нацелены на то, чтобы вводить в заблуждение окружающих, соблюдая свои интересы, — уверен Хатылев. — [Заявления о выводе войск США из Сирии], я вам сразу скажу — все это игра. Они заявляют, что оставят 500 человек и всего лишь 30 танков. Но их же нужно кормить-поить, снабжать, охранять, обслуживать, ремонтировать — умножьте на десять. Они морочат голову простым людям — а если посчитать вместе с обслугой, обеспечением и охраной — получится от трех до десяти тысяч человек. Это полнокровная дивизия с боевыми возможностями полностью держать фронт в 20–25 километров. Вот и представьте, где такая дивизия может развернуться и встать в восточной Сирии».

Между тем, как отмечает востоковед Борис Долгов, присутствие таких серьезных (и затратных в обслуживании) сил в восточной Сирии невозможно объяснить «угрозой ИГИЛ».

«Исламское государство» подавлено, оно больше не существует как боевая сила, и разрозненные отряды террористов неспособны к плановым широкомасштабным действиям, они просто не могут захватить нефтяные поля. Террористы ИГИЛ, которые могли освободиться из курдских концлагерей, также не представляют серьезной угрозы для США или сирийской армии — их необходимо вооружить, организовать, направить. [Заявления Пентагона] о «возрождении ИГИЛ» в случае ухода США — просто дымовая завеса», — уверен Долгов.

Новейшие известия из Сирии говорят в пользу таких заявлений: за минувшую ночь на сирийскую территорию из Ирака вошли два крупных конвоя американских сил. Один конвой, прибывший через пограничный переход «Семалка», двинулся на юг, к нефтяным полям Дейр-эз-Зора, а другой через пограничный переход «Аль-Валид» двинулся на базу «Ат-Танф».

Война как метод «экономической политики»

С американской точки зрения сирийская война — лишь альтернативный способ поставить под свой контроль добычу и вывоз сырья с территории независимого государства, указывает военный эксперт Сергей Хатылев.

«Просто так вывести нефть из государства [Сирии] можно только в условиях, которые там сложились сейчас — Турция противостоит курдским боевикам, курдские боевики противостоят сирийским правительственным силам, — в этих условиях США могут плюнуть на всех, качать нефть и в обход любых договоренностей, границ и зон влияния вывозить ее из страны. Американцам такое свойственно — наплевать на всех и при этом подключить прессу и объяснить, мол, «это зона наших интересов», — уверен собеседник ФАН.

Безо всякого сомнения, действия США в Сирии незаконны, подчеркнул Борис Долгов — даже в американском законодательстве невозможно найти никаких положений, которые бы оправдывали вывоз нефти, принадлежащей народу независимого государства (тем более что из Сирии сами американцы запретили вывозить нефть, наложив санкции и заставив другие страны их соблюдать).

«Эти действия США абсолютно незаконны с точки зрения международного законодательства, это откровенно агрессивные действия на территории суверенного государства. Происходит фактическая аннексия нефтяных ресурсов Сирии через подставные компании», — указал востоковед.

Опасность для всего мира

Долгов связал подобную политику с представлением об «исключительной» роли США в мире, о чем неоднократно заявляла и нынешняя, и предыдущая администрация в Вашингтоне. К реализации своей политики в отношении Сирии Штаты привлекли не только курдских наемников и бандформирования ССА и ИГИЛ, но и своих европейских союзников по НАТО, которые могут лишь слепо идти в русле политики США.

Фактически сейчас любая страна, которая располагает ценными ресурсами — будь то нефть в Сирии или Ираке, или территория Гренландии, удобная для создания приполярных военных баз, может подвергнуться атаке со стороны Соединенных Штатов, и «повязанные» между собой союзники Вашингтона не посмеют и слова сказать.

«Соединенные Штаты и в Сирии, и на Ближнем Востоке, и в своей политике в целом действуют, не обращая внимания на какие-либо международные соглашения и законы, даже решения ООН. Это уже другой вопрос, но он важен — фактически сломана система международного законодательства. Действия американцев очевидны для мирового сообщества, и для союзников США, и тем более странам, которые подвергаются американской агрессии. Однако Штаты считают себя единственным мировым лидером, который имеет право на вмешательство в любой стране мира. — посетовал Борис Долгов. — Укрепить международное законодательство — непростое дело, и то, что российская сторона по крайней мере открыто заявляет о преступлениях США — это позитивный момент и к Конашенкову должны прислушаться и другие страны».

1 Организация запрещена на территории РФ.