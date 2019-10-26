Выгнанный из студии шоу «60 минут» украинский эксперт прокомментировал инцидент

Киев, 26 августа. Украинский эксперт Вадим Трюхан, которого накануне выгнали из студии телеканала «Россия 1» прокомментировал инцидент и заявил, что никогда еще не был так рад вернуться в Киев.

Председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» объявил, что несколько раз задумывался об уходе из программы «60 минут», хотя участие в шоу и давало ему возможность высказывать свое мнение перед миллионами телезрителей.

Однако все «решилось само собой», указал Трюхан в социальной сети Facebook.

«Ну что же. Что мог сделал. Далее пусть другие коллеги подхватывают флаг. А пока займусь другими делами», — написал украинский эксперт.

Выпуск передачи, в ходе которой разразился скандал, показали в эфире 25 октября. Перепалка между Трюханом и ведущим программы Евгением Поповым началась после обсуждения гражданской войны на Украине, длящейся с 2014 года.

Трюхан во время дискуссии заявил, что он никогда не сойдется во мнении со своими оппонентами-россиянами, поскольку Москва и Киев «преследуют диаметрально противоположные интересы». Когда другие участники съемки начали перебивать его, пытаясь высказать свое мнение, украинский эксперт нелестно отозвался о ведущем программы.

Как объяснил затем сам Попов, Трюхан повел себя на передаче агрессивно. По словам телеведущего, украинского эксперта должны были «отрезвить» еще выборы в Верховную раду, на которых за Трюхана проголосовали всего 2% жителей Харькова. Он назвал гостя студии «ходячей иллюстрацией бардака».