Массовое захоронение бойцов САА нашли в районе древней Пальмиры

Дамаск. 27 октября. Останки двенадцати солдат сирийской правительственной армии были найдены в районе Аль-Бгелия к востоку от города Эс-Сухне, расположенного в сирийской пустыне. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, сирийские бойцы были убиты боевиками запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство1» во время своего нахождения в районе древнего города Пальмира.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Впоследствии все найденные тела будут вывезены из региона для передачи в больницу и завершения юридических процедур, а также установления личности погибших и передачи их тел родным и близким.

Стоит отметить, что Пальмира является древнейшим городов в сирийской республике. Именно через этот город проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. С 1980 года он включен в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой. Многие древнейшие памятники и сооружения в Пальмире были уничтожены незаконными вооруженными формированиями, которые удерживали город несколько лет.

С мая 2015 года на боевики удерживали Пальмиру на протяжении десяти месяцев, после чего она была освобождена сирийской правительственной армией при поддержке ВКС РФ. В декабре 2016 года джихадисты вновь атаковали и захватили город, разрушив часть древних памятников. Весной 2017 года сирийская армия при поддержке российской авиации вновь отбила Пальмиру, не позволив вооруженным формированиям уничтожить все постройки.

Западные страны и международные организации, в том числе и ЮНЕСКО, неоднократно выражали готовность помочь в восстановлении Пальмиры, однако до сих пор не принимают в этом участия.

1 Организация запрещена на территории РФ.