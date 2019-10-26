Бутина приземлилась в Шереметьево. События дня. ФАН-ТВ

Бутина на Родине «Русские не сдаются». Эти слова одни из первых, которые произнесла наша соотечественница Мария Бутина после прилета в Москву. На Родине она не была больше года и вот наконец-то увидела своих близких. Россиянку задержали в США в июле 2018. Ее обвинили в работе иностранным агентом без уведомления об этом американских властей. За это девушке грозило до 15 лет тюрьмы. Чтобы избежать длительного срока, она частично пришлось признать вину. В апреле этого года Бутину приговорили к 18 месяцам заключения, половину из которых на тот момент она уже провела за решеткой. Срок закончился, и сегодня Мария вернулась домой. Девушка поблагодарила министерство иностранных дел России, президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, а также всех жителей нашей страны, поддержку которых она чувствовала за тысячи километров.

Вывоз США нефти из Сирии США продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть. Этот факт подтверждают снимки космической разведки. Их опубликовало министерство обороны России. В ведомстве назвали это международным государственным бандитизмом и напомнили, что все природные ресурсы, которые находятся на территории арабской республики, принадлежат лишь ей. Но, Вашингтон, видимо, так не считает. Недавно глава Пентагона заявил, что США планируют усилить свои позиции на нефтяных участках Сирии. В то же время Штаты ввели санкции на поставку нефтепродуктов в республику. Они распространяются как на американские компании, так и на предприятия других стран. «Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США», — заявили в министерстве обороны России. Как сообщили в Минобороны, каждый месяц по такой схеме США выручают более 30 млн долларов. И это еще одно подтверждение тому, что на территории Сирии Штаты находились вовсе не для мифологической «борьбы с терроризмом».

ДТП в Алтайском крае Следователи начали проверку по факту страшной аварии в Алтайском крае. Утром в субботу на участке автодороги Барнаул-Рубцовск столкнулись два автомобиля. Погибли восемь человек, в том числе, один ребенок. Пострадали 16. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречку и столкнулся с Fiat. В микроавтобусе находились пенсионеры, которые ехали на творческий конкурс, в другом автомобиле семья из четырех человек. Сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют подробности случившегося.