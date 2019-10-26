Путин обсудил с членами Совбеза РФ реализацию меморандума России и Турции по Сирии

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, участники обсуждения провели «обстоятельный обмен мнениями» по вопросу реализации российско-турецкого меморандума, который 22 октября был принят в Сочи, а также о ситуации в Сирии в целом.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, в совещании приняли участие в частности российский премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Напомним, 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии.

Кроме того, соглашение установило 150-часовой лимит, дающий курдским оккупантам полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы. После освобождения территории военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

В настоящее время военная полиция России контролирует процесс отвода курдских боевиков в САР. 25 октября сообщалось, что полицейские патрули начали свое движение на севере Сирии, а 26 октября провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в районе города Камышлы.