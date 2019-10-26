Составлен топ-10 необычных выпусков шоу «Поле чудес»

Москва, 26 октября. Популярная телеигра «Поле чудес» 26 октября отмечает свой 29-й день рождения. Программа выходит в эфир с 1990 года.

Издание New Inform составило топ-10 самых необычных и запоминающихся выпусков капитал-шоу «Поле чудес».

Возглавил список первый выпуск программы, вышедший в эфир в 1990 году. Ведущим шоу был известный журналист Владислав Листьев. Телеигра, в которой участники могли заполучить в качестве приза сковородки, джинсы и бытовую технику, стала мгновенно популярной в стране.

А вот последний выпуск «Поле чудес» с Листьевым не сохранился. По имеющейся информации, в эфире программы 15 ноября 1991 года ведущий и сообщил о своем уходе из телеигры.

В рейтинг также попал юбилейный — сотый — выпуск шоу. Его снимали не в студии, а на арене цирка. Запомнился выпуск и тем, что во время суперигры участнику, который знал ответ, стали выкрикивать подсказки из зала.

Также журналисты напомнили о программах, съемки которых состоялись в Испании и на теплоходе. В список необычных попал и «африканский» выпуск шоу, в котором приняли участие студенты РУДН. Сотрудники СМИ также рассказали, что в 1996 году в преддверии выборов президента России в эфир вышел очень необычный выпуск игры, в котором участников заменили куклы — копии российских политиков.

Журналисты не обошли вниманием и предновогодний выпуск, снятый в 2002 году, в котором помимо Леонида Якубовича ведущими были Мария Киселева, Валдис Пельш и Максим Галкин.

В 2009 году в эфир вышел тысячный выпуск программы. В финал вышла Елена Малышева, которая, выиграв суперигру, ушла из студии в норковой шубе.

Запоминающейся была и программа, приуроченная к 20-летию шоу «Поле чудес». Ее снимали на арене цирка и в формате концерта.

Ранее были названы самые громкие скандалы, которые случались в студии шоу «Поле чудес».