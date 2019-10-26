Пугачева оконфузилась из-за детей на юбилейном концерте в Кремле​​​​​​​

Москва, 26 октября. Народная артистка СССР Алла Пугачева в преддверии старта киномарафона ее юбилейного концерта, который прошел в апреле в Кремлевском дворце, рассказала о небольшом конфузе, случившемся на выступлении.

Ранее в Instagram знаменитая певица сообщила, что 31 октября на больших экранах начнутся показы ее шоу, которое с аншлагом прошло весной этого года.

В преддверии выхода фильма-концерта Пугачева в интервью призналась, что сниматься в киноверсии шоу ей было сложно. Исполнительнице нужно было не только обращаться к залу со зрителями, но и работать на крупный план камеры, словно на съемках музыкального клипа.

Выступление не обошлось без неожиданностей, которые, к слову, попали в финальную версию монтажа. Наверняка, большинство зрителей конфуз на шоу Пугачевой растрогает до слез.

Дело в том, что под конец концерта на сцену к артистке должны были подняться ее родные. Первыми выбежали дети Пугачевой — Гарри и Лиза, но сделали это раньше времени и таким образом сбили маму с толку. Исполнительница совсем не ожидала их появления на сцене и даже забыла слова песни.

«Это было для меня неожиданностью. Честно говоря, я про них совсем забыла (…) Я даже слова забыла. Не там вступила… Но это не так важно. Они так вцепились в меня», — с улыбкой вспомнила Пугачева в программе «Доброе утро».

Напомним, юбилейный концерт Пугачевой был приурочен к ее 70-летию. Артистка отмечала день рождения 15 апреля, передает телеканал «360». Шоу многих не оставило равнодушными — фанаты признавались, что не могли сдержать слез во время выступления певицы. Знаменитые хиты исполнительницы Кремлевский дворец встречал стоя.

Показ выступления Пугачевой в кино, как оказалось, ждут многие, причем не только поклонники знаменитой артистки, но и ее коллеги. Например, Игорь Николаев признался, что готов посмотреть концерт еще раз, но уже в виде фильма. Как отмечает «Газета.ru», не так давно он показал в Instagram редкое видео с Пугачевой, на кадрах которого она поет его песню «Прости, поверь».

Ранее известный телеведущий Максим Галкин выложил в личном аккаунте в Instagram нарезку из домашних видеозаписей, на которых запечатлены его совместные дети с Пугачевой.