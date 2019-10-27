Россия и Африка против Сарраджа. Тема недели. ФАН-ТВ

Октябрьский форум «Россия — Африка» в Сочи собрал в гости чуть ли не все флаги огромного континента. Президент Владимир Путин каждые полчаса встречался с лидерами африканских стран. Однако участие ливийской делегации в саммите оказалось под угрозой срыва. И россияне, и ливийцы задались вопросом: «Что забыл в приличном обществе Файез Саррадж?».

Главу так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) у себя на родине называют не иначе как преступником, вором и главным террористом страны. Накануне форума «Россия — Африка» жители ливийского города Бенгази вышли на митинг против вероломной политики Сарраджа и его поездки в Сочи в составе делегации от Ливии. И это вовсе не частное мнение группы недовольных режимом активистов. Такие настроения в этой стране царят практически повсеместно.

«Он источник всех наших бед. А маршал Хафтар, как освободил Бенгази, так должен освободить от этих военных преступников и Триполи. Мы готовы пойти за ним до конца», — скандируют участники акции.

В последнее время истерзанная страна находится в режиме контртеррористической операции против власти боевиков, окрестивших себя не иначе как Правительством национального согласия Ливии. Новый виток военного противостояния в некогда процветавшем государстве начался в апреле этого года, когда армия под командованием фельдмаршала Ливийской Национальной армии Халифы Хафтара объявила операцию «Аль Карама», что означает «Достоинство». И цель миссии созвучна благородному названию: освобождение Триполи от террористов. Сейчас военные действия идут на окраинах ливийской столицы. Подконтрольные Файезу Сарраджу бандформирования опираются на поддержку многочисленных незаконных вооруженных группировок, связанных с запрещенными в России «Аль-Каидой»1, ИГИЛ1 и «Братьями-мусульманами».

В кровавый котел Ливию затащили США еще в 2011 году. Тогда при поддержке звездно-полосатых сил ливийские банды свергли и жестоко расправились с законным лидером страны Муаммаром Каддафи, на которого Запад огульно поставил клеймо «ливийского тирана». Удивительно, что при правлении очерненного американской пропагандой «деспота» Ливия благоденствовала. Доходы от нефтедобычи правительство направляло на социальные нужды — ливийцы получали от государства бесплатное жилье, здравоохранение и образование вызывало зависть даже передовых государств мира. Одним словом, ливийский коммунизм в действии. После зверской казни в стране установилось двоевластие. На восточной территории государственные функции выполняет избранная народом Палата представителей, а на западе — террористическое Правительство национального согласия Ливии, признанное ООН. На злодеяния ПНС солидный международный институт смотрит сквозь пальцы.

Именно при самозванце Саррадже за решетку угодили россияне Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Весной сотрудники Фонда защиты национальных ценностей проводили социологическое исследование в Ливии на территории, подконтрольной ПНС. Изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. За банальные соцопросы наших соотечественников задержали и без суда и следствия бросили в одну из самых страшных ливийских тюрем — «Митига». При этом гражданам России даже не дали сделать телефонный звонок, а с адвокатом Шугалей и Суэйфан смогли встретиться только в октябре.

«Думаю, что наша работа дала бы реальную картину отношения самих ливийцев к нынешним политическим лидерам. Кто-то из людей, принимающих решение в Триполи, решил, что эту ситуацию надо пресечь. Принято это решение по собственной инициативе или с подачи неких внешних иностранных игроков, мы долгое время не знали, но сейчас стало очевидно, что они сделали это не без подсказки со стороны некоторых западных стран», — поясняет сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

В защиту узников Сарраджа и против его вероломства синхронно с жителями Бенгази выступили коллеги социологов. Акция против политики действующего главы так называемого Правительства национального согласия Ливии прошла у ливийского посольства в Москве.

«Меня крайне возмущает тот факт, что в Ливии арестовали двух российских социологов. Как и все присутствующие здесь, я требую освободить российских граждан Самера и Максима», — заявила одна из участниц протестной акции Ирина Дружинина.

«Больно говорить об этом. Более полугода назад они были похищены террористами. Возможно, их сейчас пытают. Они в частной тюрьме. К сожалению, власти Ливии не хотят помогать, они закрывают глаза на пытки в частных тюрьмах, не хотят помогать освобождать наших соотечественников. Саррадж, отпусти россиян. Прекрати, останови бандитизм и терроризм в Ливии, закрой эти тюрьмы и прекрати пытки!», — потребовала Мария Титова.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Следственному комитету России с просьбой допросить делегацию Правительства национального согласия Ливии, посетившую форум «Россия — Африка» в Сочи. И предметом разговора должна была стать судьба захваченных в Триполи россиян, которые вот уже пять месяцев удерживаются в ливийской тюрьме «Митига».

«К сожалению, по-хорошему решить вопрос невозможно с теми людьми, которые сейчас пытаются изобразить из себя официальные власти в Ливии. Они занимаются политическим шантажом, занимаются политическим терроризмом, берут людей в заложники, выдвигают какие-то бессмысленные несостоятельные нереальные требования политического характера», — заключает президент Фонда защиты национальных ценностей.

Глава Фонда также призвал правозащитные организации присоединиться к работе по оказанию помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом. Он обратил внимание на нечеловеческие условия содержания узников в «Митиге». Известно, что надзиратели ради пустого развлечения дробят заключенным кости выстрелами из автоматов, обращают в рабство нелегальных мигрантов и бросают в камеры женщин только за то, что те появились на улице без сопровождения мужчины. Бывший узник «Митиги» Владимир Текучев, например, сравнил террористов ПНС Ливии с фашистами, которые «ломают» всех инакомыслящих.

Тема задержанных в Ливии российских граждан поднималась на встрече замглавы МИД России Михаила Богданова с премьером Правительства национального согласия Файезом Сарраджем, которому как главе признанного ООН ПНС Ливии все-таки дали слово на полях форума в Сочи. У ПНС, понятное дело, своя версия случившегося. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур сообщил, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. И в этой формулировке знакомые до боли шаблоны Белого дома, который, похоже, выпустил памятку для своих прилежных учеников из разных стран. Но наша страна сдаваться не собирается.

«Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит — это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций в свое время. И вот результат, который мы видим сейчас. Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка, и уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу», — заявил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что любое вмешательство в дела страны извне неприемлемо. Разумеется, сам ливийский народ должен определиться, кто будет вести его вперед. Но если эти поводыри сами слепы и творят беззакония в духе лютого международного терроризма, мировое сообщество вправе дать по рукам таким «вождям». Как Россия сделала это в Сирии с запрещенной в нашей стране ИГИЛовской бандой.

1 Организация запрещена на территории РФ.