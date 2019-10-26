Захарова назвала огромной победой возвращение Бутиной в Россию

Москва, 26 октября. Возвращение россиянки Марии Бутиной на родину является «общей огромной победой» юристов, дипломатов и журналистов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это самый короткий брифинг за мою практику и самый счастливый. Вы даже не представляете, какое количество людей задействовано в судьбе Маши, я плакала», — призналась Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что за возвращением Бутиной в Россию стоит огромная работа людей, которые оказывали девушке моральную и юридическую поддержку. Также свою роль сыграл широкий общественный резонанс и публикации в СМИ, вызванные арестом Бутиной. Кроме того, Захарова подчеркнула, что ее поразила россиянка, пребывавшая в американской тюрьме полтора года.

«Она даст фору любому! <…> Слышала вчера ночью ее голос, и это меня поразило — человек после полутора лет тюрьмы говорил четко, сконцентрировано, без тени упадничества, фантастика!» — отметила представитель дипломатического ведомства.

Также на Захарову произвела впечатление встреча Марии Бутиной с отцом в московском аэропорту «Шереметьево».

«Встреча с отцом была очень сильная, никакой патетики», — констатировала представитель МИД РФ.

Захарова сообщила, что Бутина обязательно ответит на все вопросы журналистов, но позже, поскольку сейчас девушка хочет побыть с родными.

Напомним, летом 2018 года Мария Бутина была арестована в США по подозрению в деятельности «иностранного агента» в пользу другого государства без соответствующей регистрации. Россиянку приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Российская сторона неоднократно заявляла, что все обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы.

Россиянка отбывала наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси, штат Флорида. Изначально Бутина должна была пробыть в заключении до 5 ноября, однако в июне срок ее пребывания сократили на 10 дней.