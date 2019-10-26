Бутина рассказала об иллюзиях о верховенстве права в США

Москва, 26 октября. Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина призналась, что не ожидала ареста, потому что жила иллюзией о верховенстве права в США. Об этом девушка рассказала по пути в Москву.

Напомним, россиянку арестовали в США в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы​​​. 25 октября 2019 года она была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси (Флорида) и депортирована в Россию. Самолет с ней уже приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».

«Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве», — призналась Мария в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.

По ее словам, даже после дачи показаний в комитете сената по разведке и первого обыска у себя дома она не верила, что можно предъявить обвинение невиновному человеку.

Бутина рассказала, что в СМИ в США она выставлялась в негативном свете.

«Я посмеивалась над этим, потому что я же знаю, что это абсурд. Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединенным Штатам. Это сюрреализм какой-то», — выразила мнение Бутина.

Она отметила, что сообщения из ее Twitter, в том числе на основании которых ей предъявили первоначальные обвинения в шпионаже, были переведены ужасно.

«У нас есть выражение «Техника на грани фантастики». Так что слово техника должно переводиться как, не знаю, technics. Его перевели как equipment (оборудование, вооружение — ред.). И поставили как «Secret equipment». Техника на грани фантастики это не секретное оборудование, так нельзя переводить», — объяснила девушка.

Россиянка призналась, что даже не могла поверить в то, что на этой основе возможно составить обвинение.

«Я думаю, что они правда считали, что они кого-то там поймали, но прежде чем человека арестовывать, надо какие-то основания иметь. Не просто в тюрьму засунуть, а дальше разберемся, как это в моей ситуации было», — сказала она.

Бутина полагает, что после 52 часов общения с ней агенты ФБР поняли, что у нее нет никаких секретов, и намеренно приняли решение «хоть в чем-то обвинить» ее.

Теперь Бутина вернулась в Россию. Ее должны были депортировать из США 5 ноября, но американские власти сократили срок отбывания наказания. В аэропорту Москвы девушку встретил отец, который на протяжении всего времени с момента ее задержания боролся за освобождение дочери. Трогательные кадры встречи отца и дочери опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.