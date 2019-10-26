Бутина поблагодарила ФЗНЦ и остальных причастных к ее освобождению

Москва, 26 октября. Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и депортированная в РФ, поблагодарила всех причастных к ее возвращению домой, особенно отметив Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), возглавляемый Александром Малькевичем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В субботу девушка прилетела в Москву и в аэропорту «Шереметьево» встретилась с отцом Валерием Бутиным. Оба выразили огромную благодарность всем, кто остался неравнодушен к судьбе девушки.

Бутин признался, что всей семье пришлось столкнуться с очень тяжелым испытанием. Персональную благодарность он выразил МИД РФ, сотрудники которого приложили огромные усилия в борьбе за права граждан России. Дипломаты, по его словам, оказывали поддержку, когда его дочери приходилось переносить долгие одиночные заключения.

Активное участие в процессе освобождения девушки, отметил он, принимала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Поблагодарил Бутин также российский фонд мира, который перечислял средства на оплату услуг адвоката.

«От лица Марии и семьи благодарю за помощь ФЗНЦ, возглавляемый Малькевичем», — сказал Бутин.

Он также выразил благодарность всем частным лицам, которые поддерживали семью финансово, адвокатам и остальным.

Напомним, девушку задержали в июле прошлого года. Американский суд признал ее виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения. По версии американских спецслужб, Бутина не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции США. В стране она находилась по студенческой визе.

Москва не раз указывала на то, что обвинения в адрес Бутиной сфабрикованы. В МИД РФ назвали приговор россиянке позорным пятном на судебной системе США и заявили, что американские судьи выполнили политический заказ.

Бутину должны были освободить из тюрьмы и депортировать в Россию 5 ноября, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней. Девушка 25 октября была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида.

Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи девушке. На ее счет были перечислены миллионы рублей, необходимые для оплаты услуг адвокатов. Фонд активно призывал общественные и политические организации оказывать удерживаемой в США россиянке осязаемую помощь и всячески поднимал эту тему.

Глава фонда Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заверял, что организация сделает все возможное, чтобы россиянка вышла на свободу.