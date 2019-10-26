Бутина напомнила, что русские не сдаются

Москва, 26 октября. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина поговорила с журналистами по возвращении в Москву. Девушка встретилась с сотрудниками прессы в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Однажды я говорила об этом. Знаете, русские не сдаются», — напомнила Бутина.

Мария встретилась с отцом, который ждал ее в «Шереметьево». Кадры встречи Валерия и Марии Бутиных опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, девушку освободили из тюрьмы в Таллахасси 25 октября. После этого ее передали иммиграционно-таможенной службе Соединенных Штатов и депортировали в Россию.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года на территории США и обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента. По данной статье девушке грозило до 15 лет лишения свободы. Суд приговорил Марию к 18 месяцам тюрьмы. Россиянку должны были освободить из-под стражи и депортировать на родину 5 ноября текущего года, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней.

Еще до освобождения и депортации Марии отец девушки, Валерий Бутин, рассказывал ФАН, что огромная работа, которую проделали адвокаты, привела к тому, что ее постараются не задерживать в миграционном центре, куда попадают иностранные заключенные после отбывания наказания. Бутин также добавил, что ситуация складывается так в том числе потому, что дело девушки очень громко прозвучало в России — ее имя постоянно упоминается в прессе, ее делу посвящаются круглые столы, на помощь ей собирают денежные средства.