Появилось видео трогательной встречи Бутиной с отцом в «Шереметьево»

Москва, 26 октября. Прибывшая в Москву россиянка Мария Бутина, которую освободили из американской тюрьмы и депортировали в РФ, встретилась с отцом, Валерием Бутиным, в московском аэропорту «Шереметьево». Трогательные кадры встречи отца и дочери опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В видео запечатлено, как Мария поднимается по эскалатору. В этот момент девушка вытирает слезы. Валерий Бутин крепко обнял дочь при встрече.

«Мария Бутина дома. Встреча с отцом в «Шереметьево», — подписала кадры Мария Захарова.

Ранее Мария, перед вылетом из Штатов, призналась, что очень ждет момента, когда вернется на родину. Об этом она сказала на борту самолета, выполняющего рейс Майами — Москва.

Накануне Валерий Бутин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что будет встречать дочку в Москве.

Напомним, Марию Бутину задержали в США летом 2018 года. Россиянку обвинили в работе на территории Штатов в качестве иностранного агента, за что ей грозило до 15 лет лишения свободы. Позже американский суд приговорил ее к полутора годам тюремного заключения. Половину этого срока к моменту приговора она уже провела за решеткой.

26 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Бутину должны были освободить из тюрьмы и депортировать в Россию 5 ноября, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней. Девушка 25 октября была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида.