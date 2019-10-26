Представитель Сюткина прокомментировал инцидент с рукопожатием на шоу «Голос»

Москва, 26 октября. Певец Валерий Сюткин абсолютно спокойно отреагировал на инцидент с рукопожатием, который произошел на шоу Первого канала «Голос». Об этом сообщил звукорежиссер и представитель музыканта Александр Шоболов.

Напомним, ранее участник шоу «Голос» Даниил Королев перед уходом со сцены пожал руку всем наставникам проекта, кроме Валерия Сюткина, который не повернулся к молодому человеку во время выступления. В Сети такое поведение участника посчитали оскорбительным, сообщает телеканал «360». Нашлись и интернет-пользователи, которые думают, что Королев просто перенервничал, поэтому не подошел к Сюткину.

«Мы были вчера в городе Сочи и не посмотрели эфир. На самом деле, каждый же вправе проявлять свои эмоции по-своему. Кто-то любит одного человека, кто-то другого… Вполне вероятно, участник обиделся. Может, он просто недолюбливает Валерия Миладовича. Сюткин также на эту ситуацию отреагировал абсолютно спокойно», — рассказал Шоболов в комментарии Nation News.

Напомним, восьмой сезон шоу «Голос» стартовал на Первом канале 11 октября 2019 года. В качестве наставников, помимо Валерия Сюткина, в проекте участвуют Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Даниил Королев, исполнивший на шоу песню «Когда молод был» ансамбля «Сирин», остановил свой выбор на Меладзе, который первым повернулся к певцу во время прослушивания.