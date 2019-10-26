Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги

Москва, 26 октября. Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.

По их словам, все дело в процессе, при котором частицы вещества просачиваются в продукты. Таким образом, человек при употреблении запеченной в фольге пищи может съесть до двух миллиграммов алюминия. А если до запекания к продуктам был добавлен лимонный сок или пряности, металла станет еще больше, предупредили специалисты.

Они уточнили, что минимальное количество вещества серьезного вреда организму не нанесет, однако проблема состоит в способности металла накапливаться. По словам экспертов, последствия употребления алюминия могут проявиться с годами.

Согласно информации ВОЗ, без вреда для здоровья человек может употреблять почти 40 миллиграммов алюминия на килограмм массы тела в день. Однако фольга, как объяснил глава аналитического бюро Росконтроля Андрей Мосов, — далеко не единственный «хранитель» этого вещества.

«Он есть в том числе и в продуктах, например в сыре, соли, чае, специях», — передает слова Мосова «Аргументы и Факты»..

Эксперты посоветовали перед применением кипятить предметы домашней утвари, а также заменить алюминиевую фольгу на кулинарную бумагу.

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