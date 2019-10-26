Стало известно, сколько зарабатывает Малышева на бизнес-проектах

Москва, 26 октября. Стало известно, сколько зарабатывает ведущая программы «Жить здорово» и главный теледоктор России Елена Малышева на своих бизнес-проектах. О доходах телеведущей рассказали СМИ.

На данный момент Малышева владеет пятью компаниями, занимающимися околомедицинской деятельностью. В этот список вошли ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», ООО «Диета Елены Малышевой», ООО «Здоровье инфо», ООО «ПМ партнеры» и YVM Corporation.

Медцентр Малышева учредила совместно с американским бизнесменом Дмитрием Щигликом, с которым она знакома более 20 лет. Клиника открылась в Москве в 2015 году. Кроме того, под брендом «Медицинский центр Елены Малышевой» по франшизе работают клиники в 15 российских городах. Столичный медцентр занимается пластической хирургией, также здесь проводят артроскопию, дерматологический пилинг, эндоскопию, МРТ-исследования и вакцинации. В клинике можно проконсультироваться с различными специалистами, причем стоимость приема иногда в несколько раз превышает прайсы других медицинских учреждений. Медцентр приносит Малышевой не самый большой доход — чистая прибыль компании за прошлый год составила 1,8 миллиона рублей.

«Диета Елены Малышевой» также является совместной организацией телеведущей и бизнесмена Щиглика. Компания была зарегистрирована в 2012 году. На сайте организации можно приобрести наборы готовой еды для желающих сбросить вес. Стоимость таких наборов составляет от 11,9 тысячи рублей до 20,4 тысячи. В 2018 году «Диета» принесла Малышевой самый значительный доход — чистая прибыль составила более 65 миллионов рублей, пишет «Секрет фирмы».

Остальные бизнес-проекты главного теледоктора страны, в том числе медицинский портал Zdorovieinfo.ru, приносят ей доход за счет рекламной деятельности. В 2018 году на этих организациях Малышева заработала 38 миллионов рублей.

Напомним, 23 октября Елену Малышеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщает РИАМО. Телеведущая оказалась в машине скорой помощи из-за гипертонического криза, пишет Infox.ru.