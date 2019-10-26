Джигурда посвятил Панину ободряющие стихи и согласился сняться в его фильме

Москва, 26 октября. Эксцентричный актер Никита Джигурда решил поддержать своего коллегу, скандально известного артиста Алексея Панина и посвятил ему ободряющие стихи.

«Душа обманом ранена. Руки прочь от Панина!» — срифмовал Джигурда в поддержку товарища.

Таким образом одиозный актер решил оказать Панину, который заработал незавидную скандальную репутацию, моральную помощь. Кроме того, он рассказал, что вместе актеры планируют удивить зрителей новым проектом.

По словам Джигурды, в настоящее время коллеги работают над спектаклем. Раньше Панин уже пытался организовать эту постановку, но в какой-то момент от него отвернулись все партнеры.

«Не буду называть актеров, но после фейков в его сторону все разбежались. И я перечитал пьесу заново и увидел в ней то, что не видел раньше», — объяснил Джигурда «Пятому каналу».

Он признался, что близкие изначально отговаривали его от сотрудничества с Паниным, поскольку опасались дурной славы. Однако Джигурда нашел, что у них с Алексеем много общего, в том числе и «раненная душа». Он отметил, что из всего шоу-бизнеса в течение последних трех лет больше всего общается именно с Паниным.

Несколько лет назад Джигурду, как и Панина, бросила жена. Оба актера тяжело переживали личную драму, и это их объединило.

«У меня был сложный период в жизни, когда у меня увезли ребенка, мою дочку. И от меня ушла жена. Вот тогда мне было плохо», — рассказал Алексей Панин.

Но если Джигурде в результате все-таки удалось вернуть расположение любимой, то Панину — нет. Из-за своих проблем актер всерьез думал свести счеты с жизнью. Джигурда вспомнил, как несколько лет назад Панин признавался ему в этом.

Оба актера неоднократно оказывались в центре скандалов, Джигурда убежден, что именно из-за слухов они перестали быть востребованными артистами.

Панин решил спасти карьеру самостоятельно и не только поставил пьесу, но и дебютировал в кино как режиссер, а в качестве исполнителя одной из ролей пригласил «товарища по несчастью» — Джигурду, который в свою очередь согласился.

В фильме также сыграла 12-летняя дочь Панина — Анна, которую, как признался новоиспеченный режиссер, он давно мечтал снять в кино.

«Был рассказ «Невинное создание». Это и история, которая происходила в 908 году, история вора и девочки. Очень трогательная история. И когда моя дочка выросла, ну как выросла, ей 12 лет, но я подумал: а было бы клево это же кино только с дочкой сыграть» — поделился он.

Панин признался, что его первая картина получилась совсем не такой, как он хотел.

«Нам пришлось сделать титаническую работу, чтобы из этого количества … собрать хоть какую-то историю», — рассказал он.

Актер расстроен и понимает, что его картина вряд ли когда-нибудь попадет в прокат. Несмотря на то, что довести работу до конца помогали звездные друзья, денег на раскрутку фильма нет.

Однако его партнер Никита Джигурда не унывает. Актер уверен, что они могли бы покорить весь мир.

«Актеры мирового масштаба, к коим мы с Алексеем себя относим, я, во всяком случае, отношу и Лешу, и себя, мы работаем на голливудском уровне. С той разницей, что, понятно, голливудским легче, поскольку общество толерантней, и оплачивается это больше», — уверенно заявил Джигурда.

Отзывчивый Никита Джигурда пришел на помощь не только Алексею Панину, но и поддержал певца Диму Билана после его скандального «неадекватного» выступления на Дне города в Самаре. Актер беззастенчиво рассказал, что и сам иногда бывал на сцене в состоянии опьянения, но не выходил из роли, поэтому его зрители оставались довольны.