Дмитрий Тарасов «поздравил» бывшую жену с днем рождения судебным иском

Москва, 26 октября. Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов «поздравил» свою бывшую супругу с днем рождения судебным иском. Об этом сама Оксана Тарасова рассказала на своей станице в социальной сети Instagram.

Она опубликовала скриншот документа на своей странице в социальной сети.

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала Оксана Тарасова в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оxana Tarasova (@taras2686) 25 Окт 2019 в 10:37 PDT

В конце лета закончился судебный процесс, в результате которого Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам для дочки. Задолженность копилась на протяжении нескольких лет и составила семь миллионов рублей.

Напомним, Оксана — первая жена Тарасова. В этом браке у них родилась дочь Ангелина. После расставания с первой супругой футболист женился на Ольге Бузовой. Пара распалась в 2016 году. Третьей женой спортсмена стала модель Анастасия Костенко, в 2018 году у них родилась дочь. Кроме того, в сентябре 2019 года Тарасов сообщил, что его супруга снова беременна.

Ранее Ольга Бузова рассказала о судебной тяжбе с бывшим мужем по имуществу. По ее словам, она не виделась с футболистом с конца 2016 года, когда они расторгли брак. При этом, добавила Бузова, Тарасов всегда избегает мест, которые посещает она. Артистка не исключила, что такое поведение спортсмена связано со страхом встретиться с ней.