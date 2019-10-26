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Дмитрий Тарасов «поздравил» бывшую жену с днем рождения судебным иском

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Дмитрий Тарасов «поздравил» бывшую жену с днем рождения судебным иском

Москва, 26 октября. Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов «поздравил» свою бывшую супругу с днем рождения судебным иском. Об этом сама Оксана Тарасова рассказала на своей станице в социальной сети Instagram.

Она опубликовала скриншот документа на своей странице в социальной сети.

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала Оксана Тарасова в публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Оxana Tarasova (@taras2686)

В конце лета закончился судебный процесс, в результате которого Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам для дочки. Задолженность копилась на протяжении нескольких лет и составила семь миллионов рублей.

Напомним, Оксана — первая жена Тарасова. В этом браке у них родилась дочь Ангелина. После расставания с первой супругой футболист женился на Ольге Бузовой. Пара распалась в 2016 году. Третьей женой спортсмена стала модель Анастасия Костенко, в 2018 году у них родилась дочь. Кроме того, в сентябре 2019 года Тарасов сообщил, что его супруга снова беременна.

Ранее Ольга Бузова рассказала о судебной тяжбе с бывшим мужем по имуществу. По ее словам, она не виделась с футболистом с конца 2016 года, когда они расторгли брак. При этом, добавила Бузова, Тарасов всегда избегает мест, которые посещает она. Артистка не исключила, что такое поведение спортсмена связано со страхом встретиться с ней.

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