Сирия, 26 октября. САА отразила нападение боевиков ИГ1 в Хомсе. Курдские радикалы «Демократических сил Сирии» подорвали БТР армии Турции в Хасаке. Конвой военнослужащих США переброшен из Ирака для охраны нефтегазовых месторождений в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по опорным пунктам радикалов на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «Тахрир аш-Шам» в Латакии, в Хомсе нейтрализовали несколько террористов ИГИЛ1.

«Исламское государство1»: устроило засаду для конвоя САА в Хомсе, в Дейр-эз-Зоре подорвали блокпост боевиков SDF.

Курдские вооруженные группировки: подорвали БТР турецкой армии под Рас-аль-Айном в Хасаке, на севере Алеппо обменялись ударами с протурецкими бойцами, в Дейр-эз-Зоре потеряли одного боевика в результате нападения ИГ.

ВС Турции и союзные силы: потеряли БТР на севере Хасаки, на севере Алеппо обменялись ударами с курдскими радикалами.

Международная коалиция: направили из Ирака конвой военнослужащих в сопровождении военной техники в Дейр-эз-Зор для охраны оккупированных курдами нефтяных месторождений.

Провинция Латакия

Как передает новостное агентство Al Masdar, близ города Кабана на протяжении ночи продолжались столкновения сирийской армии с боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Военный источник передал корреспонденту агентства, что утром военнослужащим удалось отразить нападение радикалов. С воздуха наступление сирийской армии прикрывали самолеты ВКС РФ. Ранее сообщалось, что после того как САА заняла несколько высот Курдских гор и обезопасила от радикалов склоны горы Зувейкат, боевики пошли в контрнаступление и завязалась ожесточенная перестрелка. Напомним, что город Кабана расположен на одной из самых высоких вершин в Латакии, его близость к северному региону равнины Аль-Габ и города Джиср-аш-Шугур делает его освобождение от радикалов высокоприоритетным для сирийских военных.

Провинция Алеппо

На рассвете отмечались отдельные столкновения между курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецким ополчением в районе поселка Сайда и деревни Джулаб к западу от города Манбидж, о чем сообщает источник в сети Twitter (@XXVII27). Пока что ни одна из сторон не заявила о потерях со своей стороны. Артиллеристские подразделения турецкой армии открыли позднее огонь по позициям курдских радикалов в районе аэродрома Менаг и у поселка Мараназ, как передает агентство Aleppo AMC.

Провинция Хомс

Как передает ливанское новостное агентство Al Masdar, на востоке провинции боевики «Исламского государства» совершили вылазку и атаковали конвой сирийской армии в районе населенного пункта Эс-Сухне. Военнослужащие отразили нападение и сумели нейтрализовать несколько террористов. Уцелевшие члены группировки скрылись в пустыне. Источник отмечает, что нападение произошло недалеко от административной границы с провинцией Дейр-эз-Зор. По мнению военных аналитиков, в Дейр-эз-Зоре в зоне оккупации курдов из «Демократических сил Сирии», поддерживаемых международной коалицией, по-прежнему скрываются «спящие ячейки» ИГИЛ и используют нефтегазовые поля провинции как плацдарм для своих атак. Источник также отмечает, что части САА, дислоцированные в Хомсе и Дейр-эз-Зоре, находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за покушение на члена разведки SDF в городе Ас-Суса, как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli), террористы подбросил гранату на блокпост боевиков SDF.

Как сообщает ТАСС, США перебросили в провинцию сотрудников ЧВК, спецназ и дополнительные силы своих ВВС для охраны нефтегазовых месторождений, о чем заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Как стало известно, США добывают нефть в Сирии с помощью оборудования, доставленного в страну в обход собственных санкций на поставку нефтепродуктов в Сирию. Санкции Вашингтон распространил не только на американские компании, однако, ежемесячный доход, получаемый американскими военными от незаконной выкачки нефти оценивается в 30 миллионов долларов. Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций на востоке провинции, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. Чего не уточняет Пентагон, так это того, что по их вине отрезано от доступа к ресурсам собственной страны правительство САР.

Как передает новостное агентство SANA, через погранпереход «Семалка» на территорию Сирии из Северного Ирака вошла колонна военнослужащих США и направилась в Дейр-эз-Зор. В составе колонны особо отмечены десятки транспортных средств с военной техникой.

Провинция Хасака

У города Рас-аль-Айн отмечались перестрелки между турецкой армией и отрядами курдских террористов SDF. Курдские новостные медиаресурсы заявляют, что залпом из противотанковой ракеты в окрестностях города боевикам удалось подбить одну бронированную машину пехоты ВС Турции, в результате чего были убиты и ранены несколько членов союзного ополчения, как указывает портал ANHA.

Как передает РИА Новости, Минобороны РФ опровергает сообщения некоторых СМИ о том, что протурецкие формирования якобы атаковали позиции САА на северо-востоке Сирии близ поселка Тель-Тамр. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, подчеркнув, что данные сообщения являются дезинформацией. На линии соприкосновения с силами турецкой армии продолжается разведывание САА, ЦПВС отмечает, что обстановка в регионе оценивается как стабильная.

1 Организация запрещена на территории РФ.