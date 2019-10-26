Отец Бутиной прилетел в «Шереметьево» встречать дочь из США

Москва, 26 октября. Семья россиянки Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США и вылетевшей в Москву, встречает ее в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил отец девушки Валерий Бутин.

«Из Барнаула я прилетел один, здесь ко мне присоединилась младшая дочь. Волнуюсь, мы готовы встречать Машу», — рассказал он.

Известно, что рейс «Аэрофлота» SU-111 совершит посадку в «Шереметьево» в 12.15 по московскому времени. Девушка возвращается в Россию согласно установленным ранее срокам депортации.

Отец россиянки ранее говорил о том, что семья ждет ее освобождения и будет встречать ее по прилете.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года. Ее обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента, за это девушке грозило до 15 лет тюрьмы. В апреле суд решил, что она останется в американской тюрьме еще на 9 месяцев — Бутиной предъявили обвинение в отсутствии регистрации как иноагента на территории Соединенных Штатов.

Отец девушки рассказывал Федеральному агентству новостей, что ситуация вокруг ее задержания складывалась благополучно во многом благодаря тому, что ее дело очень громко прозвучало в России.

Семья заключенной создала специальный Фонд Бутиной, к которому правозащитник Александр Ионов (адвокат Бутиной) на протяжении всех разбирательств привлекал внимание с помощью СМИ и личных связей. Сбором финансов для оплаты услуг адвокатов россиянки занимался и Фонд национальных ценностей Александра Малькевича. Отмечалось, что ощутимый эффект оказало видеообращение Бутиной из тюрьмы с просьбой о помощи.