Дагестанский блогер объяснил, почему бросил бутылку в Макгрегора

Москва, 26 октября. Блогер Нариман объяснил, зачем бросил бутылку в бойца MMA Конора Макгрегора. Ему не понравились слова ирландца о Дагестане.

24 октября Макгрегор выступил на пресс-конференции в Москве. Он сообщил, что собирается вернуться в октагон, но подробности о будущем бое раскрывать не стал.

Во время общения с российскими журналистами экс-чемпион MMA допустил ряд некорректных высказываний в адрес своего соперника Хабиба Нурмагомедова и народа Дагестана.

Обиженные на это дагестанцы на следующий день пришли к отелю «Ритц Карлтон» в Москве, чтобы потребовать от Конора объяснений.

Макгрегор вышел к ним и общался на повышенных тонах. Блогер Нариман спросил, почему тот позволил себе так неуважительно высказаться от дагестанцах.

«Они продавали в магазинах курицу с моим лицом. Они выразили мне неуважение», — ответил боец, его цитирует «360».

Нариман спросил, считает ли ирландец его отца или брата трусами. Макгрегор ответил утвердительно. После этого в него полетела бутылки с желтой жидкостью. Но боец успел увернуться.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов высмеял своего бывшего соперника в социальных сетях. Спортсмен назвал Макгрегора человеком, у которого есть проблемы с алкогольными напитками.

Напомним, что Нурмагомедов и Макгрегор провели бой в октябре прошлого года. Российский боец одержал победу удушающим приемом.