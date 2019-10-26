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Попов объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

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Попов объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

Москва, 26 октября. Российский телеведущий Евгений Попов объяснил, почему выгнал председателя организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана из студии программы «60 минут» на канале «Россия 1». Инцидент с украинским экспертом он прокомментировал на своей странице в Instagram.

«Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены», — написал Попов о Трюхане.

По словам телеведущего, украинского эксперта должны были «отрезвить» выборы в Верховную раду Украины, на которых за Трюхана проголосовали всего 2% жителей Харькова.

«Вадим 2% в Москве стал забывать, что он в гостях, что он приглашенный эксперт из Украины — ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ. Пусть приходит в себя», — цитирует Попова «Царьград».

Попов объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии «60 минут»

Напомним, выпуск «60 минут», в ходе которого разразился скандал, вышел в эфир 25 октября. Перепалка между ведущим и украинским экспертом началась после обсуждения ситуации в Донбассе, пишет «Газета.ру».

Отметим, что в другом выпуске программы «60 минут» Попов и Трюхан повздорили, когда в эфире показали сюжет четырехлетней давности, герои которого рассказали о пытках и убийствах, совершаемых в Донбассе националистами из батальона «Азов». Видео вызвало бурную реакцию Трюхана, обвинившего показанных в сюжете людей во лжи. В ответ Попов предложил вызвать украинскому эксперту скорую психиатрическую помощь.

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Источник: Instagram
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