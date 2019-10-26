Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Матильда подколола новую жену Шнурова

782
0 Оставить комментарий

Матильда подколола новую жену Шнурова

Москва, 26 октября. Матильда Шнурова, бывшая супруга музыканта и лидера группы «Ленинград», опубликовала новые снимки в Instagram. Подписью к фото девушка тонко подколола новую жену артиста.

На снимках Матильда запечатлена в облегающей черной водолазке с вырезом, брюках с высокой талией и черном пальто. Образ Шнуровой дополнили берет, серьги геометрической формы и темные очки.

«Не поэтесса, но все же», — написала Матильда под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)

Эта надпись породила массу пересудов в комментариях. Пользователи предположили, что таким образом Матильда «тонко троллит» новую пассию бывшего супруга. Дело в том, что свою третью жену, Ольгу Абрамову, Сергей Шнуров первое время представлял как «поэтессу».

«Даже в подметки никакая «поэтесса» не годится. Он это поймет обязательно. Потом. Когда вам будет далеко не до него», — написал один из комментаторов.

«Вы лучше этой поэтессы», — заявил другой пользователь.

«Тонко, элегантно! Браво. А главное — понятно! Краткость — сестра таланта», — добавил один из юзеров.

Напомним, Матильда Шнурова впервые рассказала о разводе с лидером «Ленинграда» зимой 2019 года. В интервью Ксении Собчак она поделилась, что была удивлена скорой женитьбой Шнурова после их разрыва. Матильда подчеркнула, что находится в «процессе обработки этой информации».

Шоумен Стас Барецкий рассказывал, что новая жена артиста, Ольга Абрамова, «держит супруга на поводке». По его словам, лидер «Ленинграда» пока не может уговорить избранницу завести детей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров