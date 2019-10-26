Матильда подколола новую жену Шнурова

Москва, 26 октября. Матильда Шнурова, бывшая супруга музыканта и лидера группы «Ленинград», опубликовала новые снимки в Instagram. Подписью к фото девушка тонко подколола новую жену артиста.

На снимках Матильда запечатлена в облегающей черной водолазке с вырезом, брюках с высокой талией и черном пальто. Образ Шнуровой дополнили берет, серьги геометрической формы и темные очки.

«Не поэтесса, но все же», — написала Матильда под публикацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova) 24 Окт 2019 в 1:47 PDT

Эта надпись породила массу пересудов в комментариях. Пользователи предположили, что таким образом Матильда «тонко троллит» новую пассию бывшего супруга. Дело в том, что свою третью жену, Ольгу Абрамову, Сергей Шнуров первое время представлял как «поэтессу».

«Даже в подметки никакая «поэтесса» не годится. Он это поймет обязательно. Потом. Когда вам будет далеко не до него», — написал один из комментаторов. «Вы лучше этой поэтессы», — заявил другой пользователь. «Тонко, элегантно! Браво. А главное — понятно! Краткость — сестра таланта», — добавил один из юзеров.

Напомним, Матильда Шнурова впервые рассказала о разводе с лидером «Ленинграда» зимой 2019 года. В интервью Ксении Собчак она поделилась, что была удивлена скорой женитьбой Шнурова после их разрыва. Матильда подчеркнула, что находится в «процессе обработки этой информации».

Шоумен Стас Барецкий рассказывал, что новая жена артиста, Ольга Абрамова, «держит супруга на поводке». По его словам, лидер «Ленинграда» пока не может уговорить избранницу завести детей.