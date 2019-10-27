Жители Хасаки встречают военную полицию России после ухода курдских террористов

Дамаск, 27 октября. Жители сирийской провинции Хасака на севере Сирии покинули дома, чтобы встретить российскую военную полицию, прибывающую в их в районы, освобожденные от курдских радикалов, которые держали их в оккупации много лет, передает специальный корреспондент Федерального агенства новостей (ФАН).

Военная полиция России прибыла в Хасаку для защиты гражданских лиц, кроме того, она привезла несколько автоколонн с гуманитарной помощью. По прибытию военные создали несколько контрольно-пропускных пунктов, чтобы контролировать режим прекращения огня, обеспечивать дисциплину и безопасность на военных и гражданских объектах, а также ​​сопровождать группы по разминированию во время их работы в этих районах.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что подразделения российской военной полиции во вторник начали патрулирование безопасных районов в окрестностях и пригородах Манбиджа.

В пятницу около 300 российских военных полицейских из южного российского региона Чечни прибыли в Сирию. Они будут охраной определенных районов и оказывать помощь в выводе курдских боевиков и ликвидации их оружия в радиусе 30 километров от сирийско-турецкой границы.

До этого источник в российском министерстве обороны сообщил, что в течение недели Москва отправит в Сирию 33 единицы военной техники и более 270 сил военной полиции.

Накануне стало известно, что патрули российской военной полиции начали свое движение на севере Сирии: они вышли из аэропорта города Камышлы и пошли на запад, к турецкой границе. Это было первое прибытие патрулей в провинцию Хасака после российско-турецкого соглашения в Сочи. После приезда военные провели разведывательный рейд для установки пунктов пограничного контроля, сообщили полевые источники.