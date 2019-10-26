Клоуны Порошенко сравнили Украину с Северной Кореей

В Киеве у здания офиса президента на Банковой улице прошла акция в поддержку скорейшего начала продажи земли. В мероприятии, организованном порошенковским движением «Демократическая сокира», приняли участие около сотни активистов. Они битый час кривлялись и выкрикивали лозунги, а потом вызвали на сцену двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Акция, прошедшая у стен офиса президента Украины, была изначально странной. В то время, когда все вменяемые радикальные движения выступают категорически против открытия рынка земли в стране, «Демократическая сокира» вдруг решила ратовать именно за него. Впрочем, эта странность вполне объяснима — члены «Демсокиры», финансируемые окружением экс-президента Петра Порошенко, давно имеют статус политических клоунов. И, как записные шуты, могут позволить себе больше, чем обычные политактивисты.

Вторая странность была погодной — вечером, на который «Демсокира» назначила акцию, на Киев опустился сильнейший туман, который окутал, в том числе, и площадь перед офисом президента. Националисты нашли выход из положения, установив напротив офиса несколько мощных прожекторов. Они улучшили видимость, но создали эффект какого-то жуткого цирка уродов. Впрочем, во многом так оно и было.

В начале митинга организаторы заявили, что они «заставят» президента Владимира Зеленского принять праволиберальную земельную реформу, направленную на украинцев и «честных инвесторов» из «правильных» стран.

«Рынок земли — это единственная возможность привести на Украину большие инвестиции и совершить экономическое чудо, как Польша в свое время. Это более 80 миллиардов долларов потенциала только прямых инвестиций. Это дороги, свет и инфраструктура сел, это огромный толчок к развитию экономики, и это возможность вложить деньги для нас с вами», — заявил один из лидеров «Демсокиры» Юрий Гудименко.

Как заявили выступающие, у их акции две основные цели.

«Во-первых, очень плохо иметь пережитки социализма хоть в чем, особенно в земельной сфере, — заявил другой лидер «Демсокиры» Антон Швец. — Во-вторых, надо же выполнять предвыборные обещания господину Зеленскому. Да, открытие рынка земли есть в программе нашей партии, но мы пока не у власти. Зато оно было и в программе Зеленского, и в программе «Слуги народа». И то, что они сейчас планируют отказаться от этой реформы, сделать ее удобной для Игоря Коломойского и других олигархов — это очень опасно».

Как сказал в ходе митинга Гудименко, сейчас политики из новой власти почти открыто говорят, что, мол, «для галочки сделают рынок земли, чтобы МВФ понравилось, а по факту эта реформа будет проведена в интересах олигархов и латифундистов, людей, которые имеют огромные деньги, чтобы сейчас выкупить землю у украинцев за копейки. А потом, возможно, за три-четыре года перепродать ее с огромной выгодой для себя иностранцам».

«Мы же предлагаем совсем другое: давайте еще и эту реформу Коломойскому не дарить! Давайте сразу сделаем то, что они планируют за три-четыре года. Давайте сразу разрешим иностранцам покупать землю, и тогда рядовой украинец, владелец земли, сможет продать или купить землю по высокой, настоящей цене украинской земли!» — предложил со сцены представитель «Демсокиры».

Впрочем, к этому моменту публика на площади уже стала уставать от разговоров о земельной реформе. Ведь ими сейчас буквально заполнено все медийное пространство Украины. Поэтому организаторы акции решили перейти к театрализованному шоу, «социалистической части» митинга. В руках у активистов появились плакаты в северокорейском стиле, главными героями которых выступали президент Зелелнский и глава его офиса Андрей Богдан. В толпе подняли красные растяжки с фразами вроде «Зе = Ын».

«Все мы знаем, что Украина есть в коротком списке стран, в которых нет рынка земли. Мы стоим там наряду с Северной Кореей — коммунистической страной, которая постоянно голодает, — заявил со сцены Швец. — Поэтому мы приглашаем на сцену лидера КНДР Ким Чен Ына, который посетил офис президента Зеленского с дружественным визитом. Потому что два человека, которые не хотят вводить элементы свободной экономики, свободный рынок и проводить либеральные реформы, точно поймут друг друга!»

После такого представления заиграла оптимистическая северокорейская музыка. «Великий вождь нации» и «железный всепобеждающий полководец» вышел к массовке вместе со своим «переводчиком». «Ким Чен Ын» на плохом английском читал по бумажке всякую чушь, а переводчик, в свою очередь, трактовал их вполне осмысленными фразами.

«Товарищ Ким говорит, что приехал поддержать украинского императора в борьбе против частной собственности и тлетворного влияния Запада, — сообщил переводчик. — Он говорит, что наши страны очень похожи — у нас трудолюбивые народы, земли и «мы всех победили».

«На первый взгляд кажется, что граждане стран, где открыт рынок земли, живут лучше. Но какую цену они за это платят? — спрашивал «товарищ Ким». — Старое мясо и заплесневелый сыр стоят там огромных денег! Зато в Северной Корее еды немного меньше, но она куда полезнее и здоровее. Поэтому нас в стране нет ни одного толстяка».

Ряженый «товарищ Ким» также предложил Владимиру Зеленскому не думать о рынке земли, чтобы «не размениваться на разбазаривание ресурса». Зато, по его мнению, на Украине нужно срочно запретить частную собственность на дома, квартиры и автомобили, а также национализировать все предприятия. По его словам, Северная Корея даже готова предложить в этом свою помощь Украине.

Вдоволь накривлявшись, активисты «Демсокиры» свернули флаги и начали расходиться по домам. А у ФАН по поводу этого шоу осталось два предположения. Может быть, оппозиция во главе с Порошенко (который и финансирует «Демсокиру») сменила тактику и действительно решила ускорить открытие рынка земли на Украине. А может быть, что скорее, людям экс-президента, которые руководят марионетками вроде Гудименко, просто все равно, под каким именно соусом дискредитировать президента и всю Зе-команду. Главное — чтобы это делалось весело и под камеры многочисленных телеканалов.