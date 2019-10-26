Минобороны РФ представило доказательства вывоза нефти из Сирии американскими военными

Москва, 26 октября. Министерство обороны РФ опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии. В оборонном ведомстве назвали действия США по захвату и удержанию сирийских нефтяных полей международным государственным бандитизмом.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют в ближайшее время усилить свои позиции на месте нефтяных месторождений на востоке Сирии, контроль над которыми Штаты получили благодаря курдским бандформированиям.

В Минобороны России напомнили, что абсолютно все природные ресурсы, залежи которых есть в Сирии, принадлежат исключительно арабской республике, а не террористам запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 или «американским защитникам от террористов ИГ»1. Кроме того, добавили в ведомстве, ни в международном праве, ни в законодательстве США нет и не может быть задачи по «охране и обороне» полезных ископаемых Сирии «от самой Сирии и ее народа». Потому действия США по захвату нефтяных полей на востоке республики, попросту говоря, являются международным государственным бандитизмом.

Российское оборонное ведомство опубликовало снимки космической разведки. На кадрах запечатлено, как сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военнослужащих.

При этом официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и на предприятия других стран.

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США», — сообщили в Минобороны РФ

Кроме того, добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями. Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии», добавили в Минобороны России.

«Доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США», — сообщили в ведомстве.

По данным российского министерства, ежемесячная выручка США с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов. Именно потому, что такой непрерывный поток финансов освобожден от налогов, «руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» бесконечно», резюмировали в Минобороны РФ.

Ранее доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что американская армия на самом деле присутствует в Сирийской Арабской Республике вовсе не для «борьбы с терроризмом». Главная задача Вашингтона — захват ресурсов разграбленной и практически разрушенной страны, которая смогла сохранить свою государственность только благодаря усилиям России.

Напомним, до начала войны в Сирии провинция Дейр эз-Зор, расположенная на северо-востоке и востоке страны, являлась центром нефтедобычи и нефтепереработки арабской республики. Вокруг провинции было расположено несколько крупных нефтяных месторождений, а вдоль русла реки Евфрат с юга на север проходил магистральный трубопровод.

С началом боевых действий в Сирии нефтяная инфраструктура оказалась в руках разрозненных террористических группировок, а в 2014 году перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Дейр-эз-Зор и примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов.

В 2017 году курдские боевики под предлогом «борьбы с ИГ» оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. Сообщалось, что курдские вооруженные формирования при содействии США собирались занять как можно больше стратегически важных нефтяных и газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре.

Один из маршрутов перевозки сирийской нефти через сирийско-иракскую границу был обнаружен в 2018 году. Прохождение колонны автоцистерн неоднократно фиксировалось на пути из Аль-Омара до военной базы США, расположенной в районе населенного пункта Аш-Шаддади. Нефть шла на экспорт через «серую зону» в районе иракского Синджара — причем известно, что свою долю имели и бандформирования «Исламского государства», якобы утратившие прямой контроль над месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.