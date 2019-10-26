Россияне раскритиковали «Мисс Украина — 2019» за ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Москва, 26 октября. Россияне раскритиковали «Мисс Украина — 2019» Маргариту Паша за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Своим мнением жители РФ поделились в соцсетях.

Напомним, о принадлежности полуострова девушку спросили украинские журналисты.

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям», — цитирует победительницу конкурса красоты телеканал «360».

«Ответ глупее глупого», — прокомментировала слова Маргариты Паша Татьяна Нск.

«Крым всех людей, а чья Украина? При всей, казалось бы, находчивости ответа, он глупый. В первую очередь земля принадлежит тем, кто там живет, а значит, крымчанам», — написал Александр Михайлов.

Отметим, что некоторые россияне остались недовольны самим вопросом украинских журналистов.

«Принадлежность Крыма — это теперь обязательный вопрос украинских журналистов публичным людям?!» — возмутился Павел Иванов.

«СМИ и телевидению, видать, материала мало там, в Киеве. Нужен материал — айда спросим у одного человека «Чей Крым?» — написал Валар Дахаэрис.

Отметим, что ранее Маргарита Паша оказалась в центре скандала, когда отказалась давать телевизионное интервью на украинском языке. Сама девушка заявила, что одинаково хорошо владеет и русским, и украинским, но хочет говорить на том языке, на котром ей удобнее, передает «Царьград». Также Паша призвала не искать политического подтекста в ее отказе от интервью и сообщила, что отменила появление на телевидении из-за переутомления.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума, который был проведен на полуострове в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 90% жителей Крыма.