США и курдские оккупанты не смогут исправить свое положение в Сирии, заявила эксперт

Вашингтон, 26 октября. Возможное увеличение американского контингента в Сирии для обеспечения безопасности нефтеносных районов, оккупированных курдами, нереалистично и не исправит проблемы США в регионе, уверена эксперт Ближневосточного института по турецким исследованиям Генул Тол.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США изучают сценарий, согласно которому «для охраны нефтяных месторождений» на северо-восток Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих.

Кроме того, все для той же «охраны» в Вашингтоне рассматривают вариант размещения в регионе нескольких десятков танков «Абрамс», об этом ранее писало издание Newsweek.

По мнению эксперта, потенциальное увеличение американского контингента в Сирии с целью обеспечения безопасности нефтеносных районов является «нереалистичным» и отнюдь «не исправит проблемы США в Сирии».

Кроме того, сама Сирия требует от США покинуть захваченные курдскими боевиками нефтяные месторождения, Дамаск твердо намерен вернуть под свой контроль все нефтяные поля на территории страны. Сирийский парламентарий Аммар аль-Асад уже заявил, что уход американских военных с нефтяных месторождений на севере арабской республики неизбежен.

Политологи сходятся во мнении, что поведение американской стороны и подконтрольных ей курдских оккупантов — это не что иное, как грабеж Сирии, вложившей огромные суммы (миллиарды долларов) в разработку нефтяных и газовых месторождений, которые с началом войны в 2011 году были захвачены террористами.

Менять ситуацию в регионе начала военная контртеррористическая операция турецких ВС «Источник мира», призванная согнать курдских террористов с насиженных мест. При этом Вашингтон не мог повлиять на военную и политическую ситуацию в стране, а также на соглашения, к которым пришли лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи.

Напомним, главы двух государств заключили меморандум о взаимопонимании, который состоит из 10 пунктов и предусматривает, в частности, ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений военной полиции РФ и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течении 150 часов. После завершения вывода курдских боевиков в регионе начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

Американский эксперт Совета по международным отношениям Генри Берни назвал Россию главным победителем в Сирии после заключения сочинского меморандума.

Он считает, что Путин «хочет, чтобы Асад (сирийский лидер Башар Асад) полностью консолидировал власть по всей Сирии».

«Он не мог этого сделать в присутствии США [в Сирии]. Так что, фактически, Турция сыграла ему на руку. Следующим шагом России c Асадом будет взятие Идлиба. Россия является реальным большим победителем», — заявил Берни.

По его мнению, на Турцию будет оказываться давление, чтобы в конечном итоге ее силы покинули территорию Сирии.

С тем, что турецкое присутствие временное, согласна и Генул Тол. Также она отметила, что с новыми российско-турецкими договоренностями Анкара стала «на один шаг ближе к тому, чтобы признать режим Асада». Так, в частности, она упомянула отсылку в меморандуме к Аданскому соглашению между Сирией и Турцией от 1998 года.

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии контртеррористическую операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Анкара была намерена пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и террористов ИГИЛ1 в регионе и обезопасить турецко-сирийскую границу. Операция завершилась подписанием соглашения в Сочи между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

1 Организация запрещена на территории РФ.